Chinas Elektroauto-Pionier Nio kämpft mit Kursverlusten und angespannter Finanzlage. Analysten bewerten die Zukunftschancen unterschiedlich.

Die Nio-Aktie zeigt sich am Mittwoch weiterhin schwach. Nach einem Minus von 2,68 Prozent auf 3,513 USD zum Vortag bleibt der chinesische Elektroauto-Hersteller in der Abwärtsspirale gefangen. Seit Jahresanfang hat das Papier bereits 29 Prozent an Wert verloren - ein deutliches Signal für die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens.

Fundamentale Bewertung wirft Fragen auf

Interessant ist die aktuelle Kennzahlenlage: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von nur 0,11 erscheint die Aktie fundamental deutlich unterbewertet. Analysten sehen hier Potenzial, doch die jüngsten Kursziele wurden massiv nach unten korrigiert.

Die finanzielle Situation bleibt angespannt:

Negativer Cashflow von -3,74 USD pro Aktie

Hohe Verschuldung mit begrenztem Spielraum für Investitionen

Zuletzt Fehlbetrag von 22,7 Mrd. USD im Jahr 2024

Analysten uneins über Zukunftschancen

Während einige Experten das Wachstumspotenzial des chinesischen E-Auto-Marktes betonen, verweisen andere auf die fragilen Margen und die jüngsten Umsatzprognose-Kürzungen. Die stark divergierenden Einschätzungen der Analysten spiegeln die Unsicherheiten wider, mit denen Nio aktuell konfrontiert ist.

Technisch gesehen notiert die Aktie zwar 17,8 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 2,85 USD, bleibt aber weit unter dem Jahreshoch von 6,53 USD. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Titel aus der aktuellen Schwächephase finden kann - oder ob die Talfahrt weitergeht.

