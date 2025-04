Der französische Telekommunikationskonzern Orange verzeichnet ein neues Jahreshoch nach Verlängerung der E-Commerce-Kooperation. Analysten sehen weiteres Potenzial.

Die Orange-Aktie hat heute mit 12,57 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht und legte damit 1,62% gegenüber dem Vortag zu. Der französische Telekommunikationsriese profitiert von der Verlängerung seiner E-Commerce-Kooperation mit Kühne+Nagel in Frankreich, Polen und afrikanischen Märkten um weitere drei Jahre.

Fundamentale Stärken im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Orange ?

Der Titel zeigt seit Jahresbeginn eine beeindruckende Performance mit einem Plus von knapp 30%. Analysten bewerten das Papier weiterhin positiv, was sich in folgenden Kennzahlen widerspiegelt:

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV): 0,83 (deutlich unter 1, was auf Unterbewertung hindeutet)

0,83 (deutlich unter 1, was auf Unterbewertung hindeutet) Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV): 3,27 (branchenüblich niedrig)

3,27 (branchenüblich niedrig) ESG-Rating: MSCI-Bewertung von "A"

"Die Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind besonders hoch", heißt es in aktuellen Analystenberichten. Zudem generiert das Unternehmen einen stabilen Cashflow von 10,2 Mrd. Euro (2024).

Langfristige Perspektive mit Licht und Schatten

Ein Blick zurück zeigt: Vor zehn Jahren notierte die Aktie noch bei 15,84 Euro. Trotz der aktuellen Aufwärtsbewegung bedeutet dies für Langfristanleger noch immer einen Verlust. Allerdings hat sich der Titel im letzten Jahr um 19,45% erholt und notiert aktuell 26,62% über dem 52-Wochen-Tief.

Die nächsten Wochen werden spannend: Am 24. April stehen die Quartalszahlen für Q1 2025 an. Der Markt erwartet hier weitere Hinweise zur Umsatzentwicklung und zur Schuldensituation des Konzerns.

Anzeige

Orange-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Orange-Analyse vom 16. April liefert die Antwort:

Die neusten Orange-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Orange-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Orange: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...