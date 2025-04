Die FACC-Aktie zeigt erste Erholungssignale nach schwachen Wochen. Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung hin, doch Analystenmeinungen divergieren. Wird der Q1-Bericht die Wende bringen?

Die FACC-Aktie zeigt heute eine leichte Erholung nach zuletzt schwächeren Wochen. Mit einem Plus von 0,74% schloss das Papier bei 6,77 Euro - ein kleiner Lichtblick nach einem Monat mit 7,39% Verlust. Doch wie geht es weiter für den österreichischen Leichtbauexperten der Luftfahrtbranche?

Fundamentaldaten: Unterbewertet mit Potenzial

Die Kennzahlen lesen sich durchweg positiv:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,35 deutet auf eine deutliche Unterbewertung hin

Der Cashflow pro Aktie liegt bei soliden 0,70 Euro

Das KGV für 2025 wird mit attraktiven 11,17 angegeben

"Die Mehrheit der Analysten sieht hier noch Luft nach oben", könnte man angesichts der Daten sagen. Tatsächlich empfehlen zwei von drei Analysten die Aktie als Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 10,20 Euro - das wäre ein Plus von satten 46% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Herausforderungen und Chancen

Doch nicht alles läuft rund:

Die Margen des Unternehmens bleiben relativ schmal

In den letzten Monaten wurden die Gewinnerwartungen mehrfach nach unten korrigiert

Die Kursziele der Analysten differieren stark zwischen 7,60 und 12,00 Euro

Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein: Am 30. April stehen die Q1-Zahlen an, gefolgt von der Hauptversammlung am 6. Mai. Angesichts der stabilen Fundamentaldaten und der breiten Kundenbasis - von Airbus bis Boeing - bleibt FACC ein interessanter Player im Luftfahrtsegment. Ob der Titel wirklich abhebt, wird sich zeigen.

