Die Northern Dynasty Minerals Aktie zeigt Erholung, bleibt aber volatil. Analysten sehen weiteres Potenzial trotz negativer Finanzkennzahlen.

Heute zeigt die Northern Dynasty Minerals Aktie mit einem Plus von 2,83 Prozent eine leichte Erholung und notiert bei 1,09 USD. Trotz dieses Aufwärtstrends verzeichnet der Titel auf Monatssicht noch ein Minus von 7,83 Prozent - eine volatile Phase für den kanadischen Rohstoffkonzern.

Analysten bleiben optimistisch

Interessant: Beide Analysten, die das Unternehmen bewerten, stufen die Aktie mit "Outperform" ein. Das deutet auf eine weiterhin positive Erwartungshaltung hin, trotz der jüngsten Schwächephase. Kein Wunder, dass der Titel im Jahresvergleich eine beeindruckende Performance von über 233 Prozent vorweisen kann.

Finanzkennzahlen mit Sprengkraft

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) : Aktuell bei -34,24 - ein niedriger Wert, der jedoch durch negative Cashflows geprägt ist.

: Aktuell bei -34,24 - ein niedriger Wert, der jedoch durch negative Cashflows geprägt ist. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Für 2025 wird ein KGV von -44,61 prognostiziert, was auf anhaltende Verluste hindeutet.

Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem Pebble-Projekt in Alaska, wo Kupfer, Gold und Molybdän gefördert werden. Am 14. Mai 2025 stehen die Q1-Zahlen an - ein möglicher Katalysator für die nächste Kursbewegung.

Fazit: Die Northern Dynasty Minerals Aktie bleibt ein Spekulationsobjekt mit hohem Volatilitätsrisiko, aber auch substanziellem Upside-Potenzial. Die Marktkapitalisierung von rund 508 Millionen Euro unterstreicht die Bedeutung des Unternehmens im Rohstoffsektor.

