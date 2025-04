Fresenius notiert nahe dem Jahreshoch mit soliden technischen und fundamentalen Signalen. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial trotz hoher Verschuldung.

Die Fresenius-Aktie zeigt sich am Donnerstag mit einer stabilen Tendenz. Nachdem der Titel gestern um 0,38% auf 39,27 Euro zulegte, notiert er nun knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 40,57 Euro. Seit Jahresanfang hat das Papier bereits 17,83% zugelegt - eine beachtliche Performance für den Gesundheitskonzern.

Technische Signale deuten auf Aufwärtspotenzial

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fresenius SE ?

Charttechniker sehen aktuell positive Signale: Der Titel hat die 50-Tage-Linie bei 38,49 Euro nach oben durchbrochen und der MACD-Indikator zeigt ein Kaufsignal. Dies könnte auf weitere Kursgewinne hindeuten. Allerdings bewegt sich der Relative Stärke Index (RSI) mit 48,4 im neutralen Bereich.

Die fundamentale Bewertung zeigt ein gemischtes Bild:

KGV 2025: 11,15 (Branchendurchschnitt: ~15)

KUV: 1,01 (leicht über Branchenschnitt)

KCV: 9,04 (attraktiv bewertet)

Analysten bleiben optimistisch

Die Expertengemeinde ist überwiegend bullish eingestellt:

86,7% der Analysten empfehlen Kauf oder Outperform

Durchschnittliches Kursziel: 46,53 Euro (+17,79% Potenzial)

Höchstziel: 56,90 Euro (+45%)

"Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus", heißt es in einer aktuellen Studie. Allerdings wird auch auf die hohe Verschuldung hingewiesen, die den Spielraum für Neuinvestitionen einschränken könnte.

Unternehmensentwicklung im Blick

Aktuell im Fokus steht die Tarifeinigung für 21.000 Beschäftigte von Fresenius Helios. Solche Nachrichten können kurzfristig die Stimmung beeinflussen, langfristig dürfte jedoch die globale Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen den Kurs bestimmen.

Mit einem ESG-Rating von MSCI "A" punktet Fresenius zudem bei nachhaltig orientierten Investoren. Die breite Aufstellung über vier Geschäftsbereiche macht den Konzern krisenresistent, was sich im stabilen Jahreschart (+47,54%) widerspiegelt.

Anzeige

Fresenius SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fresenius SE-Analyse vom 17. April liefert die Antwort:

Die neusten Fresenius SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fresenius SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fresenius SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...