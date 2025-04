DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

GRÜNDONNERSTAG: In Kopenhagen und Oslo bleiben die Börsen geschlossen. In Stockholm findet eine verkürzte Sitzung statt.

KARFREITAG: In Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Hongkong, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Oslo, Paris, Singapur, Stockholm, Sydney, den USA, Wien und Zürich ruht der Börsenhandel.

OSTERMONTAG: In Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Hongkong, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Oslo, Paris, Stockholm, Sydney, Wien und Zürich bleiben die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

Siemens Energy hat nach einem starken zweiten Geschäftsquartal über den Markterwartungen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Der Energietechnikkonzern plant nun mit einem vergleichbaren Wachstum der Umsatzerlöse (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite von 13 bis 15 Prozent. Zuvor hatte der DAX-Konzern ein Umsatzplus auf vergleichbarer Basis zwischen 8 und 10 Prozent in Aussicht gestellt. Die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten sieht Siemens Energy nun bei 4 bis 6 Prozent nach bisher bei 3 bis 5 Prozent. Nach Steuern peilt Siemens Energy nun ein Ergebnis bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf seiner Anteile an Siemens Limited in Indien von bis zu 1 Milliarde Euro an. Bislang hatte das Ziel hier auf "um den Break-even" gelautet. Die aktualisierte Prognose für den freien Cashflow vor Steuern lautet auf rund 4 Milliarden Euro.

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL* 2Q24/25 ggVj 2Q24/25 ggVj 2Q23/24 Auftragseingang Konzern 14.433 +52% 12.485 +32% 9.470 Umsatz Konzern 9.962 +20% 9.319 +13% 8.278 Ergebnis bereinigt Konzern 906 +433% 577 +239% 170 Ergebnis-Marge bereinigt 9,1 -- 6,2 -- 2,1 * Die vollständigen Quartalszahlen will das Unternehmen am 8. Mai veröffentlichen. AUSBLICK Gj 2024/25 - das Unternehmen hebt die Prognose an und erwartet jetzt: - Umsatzwachstum: Bandbreite von 13 bis 15% (zuvor: 8 bis 10%) - Erg.-Marge vor Sondereffekten: 4 bis 6% (zuvor: 3 und 5%) - Erg. nach Steuern: bis zu 1 Mrd Euro (zuvor: um den Break-even) - FCF vor Steuern: rund 4 Mrd Euro (zuvor: bis zu 1 Mrd Euro)

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent;

TAGESTHEMA II

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten beziehungsweise angekündigten Importzölle werden nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell die Inflation steigern und die Beschäftigung senken. "Die Wirkungen der Handelspolitik werden uns wahrscheinlich etwas von unseren Zielen entfernen. Ich denke, dass wir dabei dieses Jahr nicht viele Fortschritte machen werden", sagte er. Er hoffe, dass man nächstes Jahr wieder auf diesen Pfad zurückkehren werde. Powell sieht das Risiko, dass die Handelspolitik Lieferschwierigkeiten für die Unternehmen auslösen könnte, die mehrere Jahre andauern. Vom Arbeitsmarkt erwartet der Fed-Chairman keine inflationären Impulse.

Laut US-Präsident Donald Trump kommen die Handelsgespräche zwischen Japan mit der US-Regierung gut voran. "Große Fortschritte!", schrieb Trump auf seinem Social-Media-Dienst Truth Social.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

EVOTEC (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj24 ggVj Zahl Gj23 Umsatz 797 +2% 6 781 EBITDA bereinigt 17 -75% 5 66 Ergebnis nach Steuern -145 -- 6 -84 Ergebnis je Aktie -0,82 -- 6 -0,47

Weitere Termine:

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q

8:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1Q

09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q

10:30 DE/Beiersdorf AG, HV

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q (18:30 Analystenkonferenz)

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am Donnerstag wirksam:

+ SDAX AUFNAHME - Friedrich Vorwerk HERAUSNAHME - Metro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise März PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,50% - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: - 6,1% gg Vm zuvor: +11,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 223.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 3,5 zuvor: 12,5

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Index zuletzt +/- % DAX Futures 21.474,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 5,345.00 +0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 18,533.00 +0,8% Nikkei-225 (Tokio) 34.239,70 +0,9% Hang-Seng (Hongk.) 21.398,89 +1,6% Schanghai-Comp. 3.282,82 +0,2% Mittwoch: DAX 21.311,02 +0,3% DAX-Future 21.284,00 -0,6% XDAX 21.117,71 -0,9% MDAX 27.219,29 -0,2% TecDAX 3.452,87 +0,2% SDAX 15.139,67 -0,4% Euro-Stoxx-50 4.966,50 -0,1% Stoxx-50 4.243,31 -0,0% Dow-Jones 39.669,39 -1,7% S&P-500 5.275,70 -2,2% Nasdaq Composite 16.307,16 -3,1%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart kaum verändert erwartet. Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, dass die von Präsident Trump verhängten Zölle eine Herausforderung für die Zentralbank darstellen könnten, werden kritisch gesehen am Markt. Die Aussicht auf eine Stagflation schmälern den Spielraum für Leitzinssenkungen in den USA. Die Renditen der US-Staatsanleihen und der US-Dollar fielen in Folge zunächst. Später in der Nacht wurden dann Fortschritte bei den Handelsgespräche zwischen Japan und den USA gemeldet, die positiv aufgenommen werden. US-Präsident Donald Trump spricht von großen Fortschritten und weckt damit Hoffnungen, dass der Handelskrieg doch noch entschärft oder gar beendet werden kann. Für Bewegung am Markt könnte zunächst der kleine Verfall am Terminmarkt am Mittag sorgen. Am frühen Nachmittag folgt dann der Zinsentscheid der EZB. Hier wird fest davon ausgegangen, dass die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte gesenkt werden. Spannend dürften Aussagen zum Ausblick werden.

Rückblick: Knapp behauptet - Nach einem schwachen Start in den Tag verhalf Hoffnung auf eine Annäherung zwischen China und den USA im Zollstreit den Kursen zu einer Erholung von ihren Tagestiefs. Für Lebensmittelaktien ging es um 1,9 Prozent nach oben, hier legten Heineken nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen um 5 Prozent zu. Schwach tendierte der Sektor der Technologiewerte mit minus 2,1 Prozent nach belastenden Nachrichten von ASML und Nvidia. ASML brachen um 5,2 Prozent ein. Bei dem Anlagenbauer der Halbleiterbranche spiegelte sich die Unsicherheit bereits auf Kundenseite in deutlich schwächer als erwartet ausgefallenen Auftragseingängen wider. Nvidia erwartet im Zusammenhang mit der Export-Beschränkung ihrer H20-KI-Chips nach China hohe Belastungen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Im DAX schossen Sartorius um 10,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen konnte mit besser als erwartet ausgefallenen Erstquartalszahlen und einem konkretisierten Ausblick für 2025 nicht nur seine Aktionäre beruhigen, nach Einschätzung der Analysten von Jefferies spiegelten Geschäftszahlen und Ausblick zudem eine solide Markterholung wider. Mit Blick auf schwache Daten von ASML und möglichen Handelsbeschränkungen ging es für Infineon um 1 Prozent nach unten, Suss Microtec gaben um 4,9 Prozent nach. Datagroup stiegen um knapp 32 Prozent. Der Finanzinvestor KKR will das Unternehmen übernehmen und dann von der Börse nehmen.

XETRA-NACHBÖRSE

Negative Vorgaben der US-Börsen haben die Kurse nach unten gezogen. Der Verkaufsdruck an der Wall Street hatte sich verstärkt, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell vor den Folgen der Handelspolitik der Regierung unter Trump gewarnt hatte. Siemens Energy wurden 4,7 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte bei der Veröffentlichung von Geschäftszahlen für sein zweites Geschäftsquartal die Jahresprognose erhöht. Deutsche Beteiligungs AG verloren 2,3 Prozent. Das Unternehmen hatte kurz vor dem Ende des Xetra-Handels Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal veröffentlicht. Das Konzernergebnis lag deutlich unter Vorjahr.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 17, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.