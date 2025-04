EQS-Media / 17.04.2025 / 16:53 CET/CEST

Bremen, 17. April 2025 - Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH hat das Platzierungsvolumen ihres erfolgreichen HTB 14. Immobilien-Zweitmarktfonds von ursprünglich 20 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro erhöht. Der Vertriebsstart des Fonds erfolgte im Februar 2024 und nach kurzer Zeit konnte das erste Zielvolumen erreicht werden. Aufgrund der guten Nachfrage und der erfolgreichen Investitionstätigkeit hat sich die HTB entschieden, die Erhöhungsoption auszuüben. "Mit der konstanten und schnellen Investition des Kapitals bestätigen wir unsere Anleger in ihrer Investmententscheidung und bieten neuen Investoren die Möglichkeit, sich an einem bereits jetzt hervorragend aufgestellten Zweitmarkt-Portfolio zu beteiligen", sagt Simon Wiesmann, Leiter Portfoliomanagement der HTB. Bislang hat die HTB Group für den HTB 14 bereits über 44 Zielfonds mit mehr als 67 Objekten erworben. Der durchschnittliche Einkaufsfaktor liegt bei etwas unter der 12-fachen JNKM, die Ankaufsrendite bei ca. 8,4 %. Dieses diversifizierte Portfolio bildet bereits heute eine solide Basis für den langfristigen Erfolg des Fonds und unterstreicht die Attraktivität von Investitionen im Immobilien-Zweitmarkt. Die HTB rechnet damit, das erhöhte Platzierungsvolumen bis zum dritten Quartal 2025 zu erreichen. Anleger haben somit weiterhin die Möglichkeit, in den HTB 14 zu investieren und von den stabilen Erträgen des Immobilien-Zweitmarkts zu profitieren. Die HTB Group: Erfahrung und Innovation im Sachwertinvestment Die HTB Group ist spezialisiert auf Sachwertinvestments, Assetmanagement und Service-KVG-Dienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 als Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die HTB Group tiefgehende Marktkenntnisse erworben und ein professionelles Netzwerk aufgebaut. Über Jahrzehnte hinweg wurde eine der umfangreichsten Datenbanken zur Bewertung von Sachwerten entwickelt, die durch digitale Prognosen unterstützt wird und präzise Investitionsentscheidungen ermöglicht. Auf diesem Fundament hat sich die HTB seit 2002 als führender Anbieter im Bereich der Zweitmarktfonds etabliert. Kontakt für Presseanfragen HTB Hanseatische Fondshaus GmbH Herr Simon Wiesmann

An der Reeperbahn 4 A

28217 Bremen

E-Mail: s.wiesmann@htb-group.de

Telefon: +49 421 792839-0

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

