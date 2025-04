FS KKR Capital verzeichnet Kursanstieg, doch Analysten bleiben vorsichtig. Günstige Bewertung und Dividendenrendite stehen schwachen ESG-Werten gegenüber.

Die FS KKR Capital-Aktie hat heute um 2,19 Prozent auf 19,56 USD zugelegt - eine kleine Erholung nach wochenlangem Abwärtstrend. Dennoch bleibt das Papier deutlich unter seinem Jahreshoch und hat in den letzten 30 Tagen über 6 Prozent verloren.

Analysten bleiben skeptisch

Die Stimmung unter Analysten ist verhalten: Acht von zehn Experten raten zum Halten der Aktie, nur einer sieht Kaufpotential. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,42 USD, was ein Aufwärtspotenzial von knapp 12 Prozent bedeutet. Doch warum die Zurückhaltung?

Fundamentale Stärken und Schwächen

Während die kurzfristigen Fundamentaldaten positiv erscheinen, gibt es langfristige Bedenken. Der MSCI ESG-Score fällt besonders negativ aus, und die Umsatzprognosen für die kommenden Berichtsperioden werden als schwach eingestuft.

"Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens hindeutet", heißt es in den Marktdaten. Doch gleichzeitig wurde der Konsens in den letzten Monaten mehrfach nach unten korrigiert.

Der Titel notiert aktuell 13,32 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt aber 23,22 Prozent unter dem Jahreshoch. Für dividendenorientierte Anleger könnte die Aktie dennoch interessant sein - vorausgesetzt, sie können die Volatilität verkraften.

