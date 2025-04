Trotz schwacher Kursentwicklung halten Analysten an Kaufempfehlungen für Sixt fest. Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung hin. Warten auf Quartalszahlen im Mai.

Die Sixt VZ Aktie zeigte gestern eine leichte Erholung und schloss mit einem Plus von 1,43% bei 53,30 Euro. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart eine andere Geschichte: Seit Jahresanfang verlor das Papier 7,79%, im Jahresvergleich sogar 19,49%.

Analysten sehen Kaufchance

Trotz der schwachen Kursperformance bleibt die Stimmung unter Analysten positiv. Von acht bewertenden Häusern empfehlen fünf ein "Kaufen", eines ein "Outperform". Nur zwei sehen die Aktie als "Halten". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 101,50 Euro - ein beeindruckendes Potenzial von über 90% gegenüber dem aktuellen Kurs.

"Die Baader Bank bestätigte erst am 15. April ihre Kaufempfehlung", heißt es in Marktkreisen. Die Analysten haben ihre Ziele in den letzten Monaten deutlich nach oben korrigiert - ein starkes Signal.

Fundamentale Stärken glänzen

Die Kennzahlen sprechen eine klare Sprache:

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) aktuell bei 0,22

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) für 2025 bei 3,62

KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) bei 0,82

"All diese Werte deuten auf eine deutliche Unterbewertung hin", kommentiert ein Marktbeobachter. Besonders das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz fällt positiv auf und signalisiert hohe Margen.

Warten auf Q1-Zahlen

Am 15. Mai steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen an. Der Markt wird genau hinschauen, ob der Mobilitätsanbieter seine starke fundamentale Position bestätigen kann. Bei einem KGV von unter 4 wäre die Aktie selbst bei moderaten Ergebnissen attraktiv bewertet.

Die Volatilität liegt bei fast 40% - für spekulativere Anleger könnte das eine Chance sein. Allerdings warnt der hohe Schuldenstand relative zum EBITDA vor überzogenen Erwartungen.

