Die BMW-Aktie zeigt Aufwärtstrend, während Analysten uneins bleiben. Attraktive Bewertungskennzahlen und Dividendenaussichten im Fokus.

Die BMW-Aktie zeigt heute ein leichtes Aufwärtspotenzial nach einer Phase der Volatilität. Mit einem Plus von 1,32% auf 79,84 USD (Stand: 18. April) erholt sich der Titel leicht von den jüngsten Verlusten. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart eine herausfordernde Phase für den Münchner Autobauer.

Analysten uneins - Kursziel bleibt attraktiv

Die Stimmung unter den Analysten ist gespalten: Während RBC kürzlich auf "Neutral" einstufte, halten andere wie Warburg Research an einer "Buy"-Empfehlung fest. Der Konsens liegt bei "Outperform" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 87,06 Euro - das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 24% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Interessant sind die Bewertungskennzahlen:

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): 0,33 - deutet auf Unterbewertung hin

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): 6,35 - branchenweit attraktiv

KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis): 6,12 - solide Fundamentaldaten

Dividende und kommende Termine im Blick

Für Anleger relevant: Die Dividende für 2024 belief sich auf 4,30 Euro pro Aktie, für 2025 werden 4,26 Euro erwartet. Am 15. Mai steht das Détachement der Schlussdividende an, während am 7. Mai die Q1-Zahlen veröffentlicht werden - ein möglicher Katalysator für weitere Kursbewegungen.

Trotz der aktuellen Erholung bleibt die BMW-Aktie mit einem Minus von 26% im Jahresverlauf unter Druck. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Titel nachhaltig an Boden gewinnen kann.

