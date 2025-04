Die Deutsche Bank-Aktie zeigt Aufwärtstrend bei positiver Analystenstimmung. Quartalszahlen Ende April könnten neue Impulse setzen.

Die Deutsche Bank-Aktie zeigt heute eine leichte Erholung nach zuletzt schwächeren Tagen. Aktuell notiert das Papier bei 23,48 USD, ein Plus von 0,56 Prozent gegenüber dem Vortag. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart eine volatile Phase: Während das Wertpapier im Jahresvergleich ein starkes Plus von 50,10 Prozent verbucht, gab es im letzten Monat ein Minus von 1,57 Prozent.

Analysten bleiben optimistisch

Die Stimmung unter den Analysten bleibt überwiegend positiv. Von 15 bewertenden Experten empfehlen 8 die Aktie zum Kauf oder sehen sie als "Outperformer". Barclays bestätigte erst am 14. April seine "Buy"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 20,97 Euro nur knapp über dem aktuellen Kursniveau - doch die Spanne der Erwartungen ist groß: Während das höchste Ziel bei 27,75 Euro liegt, sieht das pessimistischste Szenario nur 10,93 Euro vor.

Interessant ist die aktuelle Bewertungssituation:

KGV 2025: 7,41 (branchenüblich niedrig)

KUV aktuell: 1,52 (leicht über dem historischen Niveau)

KCV: -1,60 (Cashflow-Situation bleibt beobachtungswürdig)

Wichtige Termine voraus

Alle Augen richten sich nun auf die anstehenden Quartalszahlen am 29. April. Die Präsentation der Ergebnisse am Folgetag könnte zusätzliche Impulse geben. Die jüngsten Analystenkommentare deuten auf eine solide Performance hin - die Deutsche Bank hat in der Vergangenheit häufig die Erwartungen übertroffen.

Trotz der aktuellen Seitwärtsbewegung bleibt die langfristige Performance beeindruckend: Seit dem 52-Wochen-Tief im August 2024 hat die Aktie über 60 Prozent zugelegt. Die Marktkapitalisierung des DAX-Konzerns liegt aktuell bei rund 40,7 Milliarden Euro.

