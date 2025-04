Cassava-Aktie zeigt minimales Plus nach massivem Wertverlust. Analysten bleiben vorsichtig, während ein wichtiger Quartalsbericht bevorsteht.

Die Cassava Sciences-Aktie zeigt heute ein kleines Aufwärtssignal nach monatelangem Niedergang. Mit einem Plus von 2,86 Prozent kletterte der Titel auf 1,44 US-Dollar - ein minimaler Lichtblick für Anleger nach einem verlustreichen Jahr. Doch die langfristige Bilanz bleibt verheerend: Innerhalb von zwölf Monaten verlor das Papier über 93 Prozent seines Werts.

Analysten halten sich zurück

Die aktuelle Bewertungssituation wirkt auf den ersten Blick paradox:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei extremen -38.646,32

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 wird mit -2,44 angegeben

Der Cashflow pro Aktie beträgt -2,42 US-Dollar

Trotz dieser scheinbar günstigen Kennzahlen raten Analysten zur Vorsicht. Beide beobachtenden Marktexperten empfehlen aktuell lediglich "Hold" für die Aktie, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 2,00 US-Dollar - immerhin 38,9 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Wichtiger Termin steht bevor

Am 8. Mai 2025 will das Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Dieser Termin könnte neue Impulse setzen, nachdem der Titel seit seinem 52-Wochen-Hoch von 32,07 US-Dollar im August 2024 fast 96 Prozent an Wert eingebüßt hat. Immerhin notiert die Aktie aktuell etwa 20 Prozent über ihrem Rekordtief von 1,08 US-Dollar vom 10. April.

Das Biotech-Unternehmen aus Austin, Texas, arbeitet weiter an seinem Alzheimer-Medikament Simufilam, das sich aktuell in Phase-2b-Studien befindet. Die extrem hohe Volatilität von 122,77 Prozent zeigt jedoch, wie risikobehaftet Investoren das Papier einschätzen.

