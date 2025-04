Mehrere Analystenhäuser reduzieren ihre Erwartungen für Bloom Energy. Eine neue Kooperation mit Conagra Brands bietet jedoch Hoffnung. Wie reagiert der Markt?

Die Aktie von Bloom Energy steht unter Druck. Mehrere Analystenhäuser haben ihre Kursziele gesenkt. Die Stimmung ist merklich eingetrübt.

Analysten ziehen die Reißleine?

Jefferies senkte das Kursziel von 25 auf 19 US-Dollar. Als Gründe nannten sie regulatorische Hürden in Ohio und Zollrisiken in Taiwan und Indien. Auch Truist reduzierte das Ziel von 22 auf 19 US-Dollar, besorgt über eine mögliche Verlangsamung bei KI-bezogenen Ausgaben und makroökonomische Unsicherheiten. Roth/MKM passte das Ziel ebenfalls nach unten auf 20 US-Dollar an und behielt eine neutrale Haltung bei.

Lichtblick durch Partnerschaft?

Trotz der Skepsis gibt es auch Positives: Bloom Energy sicherte sich eine bedeutende Partnerschaft mit Conagra Brands. Die Vereinbarung läuft über 15 Jahre. Sie umfasst die Lieferung von etwa sechs Megawatt Brennstoffzellentechnologie für Standorte von Conagra in Ohio. Damit sollen 70 bis 75 Prozent des Strombedarfs gedeckt und die Treibhausgasemissionen um 19 Prozent gesenkt werden.

Der Markt reagiert nervös

Die negative Stimmung spiegelt sich im Aktienkurs wider. Innerhalb der letzten 30 Tage brach der Wert der Aktie um dramatische 32,65 Prozent ein. Der Titel notiert damit auch über 46 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 28,41 Euro. Kein Wunder, dass Investoren nervös sind.

Was bringen die Quartalszahlen?

Alle Augen richten sich nun auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025. Diese sind für den 30. April 2025 angekündigt. Sie werden zeigen müssen, wie Bloom Energy durch das aktuell schwierige Fahrwasser navigiert.

