Beyond Meat-Aktie verzeichnet deutliche Kursgewinne, doch Fundamentaldaten und Analystenmeinungen bleiben skeptisch. Steht die Erholung auf wackeligen Beinen?

Die Beyond Meat-Aktie zeigt sich nach turbulenten Wochen wieder lebhafter: Gestern legte der Titel um 7,81 Prozent auf 2,76 US-Dollar zu - ein Lichtblick für Anleger nach einem monatlichen Minus von über 10 Prozent. Doch kann dieser Aufschwung Bestand haben?

Bullen übernehmen kurzzeitig das Ruder

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Beyond Meat ?

Am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) gehörte Beyond Meat zu den Gewinnern im NASDAQ. Der Kurs sprang zeitweise um 7,4 Prozent auf 2,75 US-Dollar, wie Handelsdaten zeigen. Verantwortlich für die Erholung könnten Spekulationen im Vorfeld der für den 7. Mai geplanten Q1-Zahlen sein.

Doch die Fundamentaldaten mahnen zur Vorsicht:

Das KUV liegt aktuell bei 0,65 - ein Signal für mögliche Unterbewertung

Das KGV bleibt mit -1,32 jedoch im negativen Bereich

Analysten sehen durchschnittliches Kursziel bei 3,66 USD (+32,76% Potenzial)

Zwiespältige Analystenmeinungen

Der aktuelle Konsens unter zehn Analysten fällt ernüchternd aus: Kein einziges "Kaufen", dafür fünf "Halten"- und fünf "Verkaufen"-Empfehlungen. Besonders bemerkenswert: Die Spanne zwischen höchstem (6,00 USD) und niedrigstem Kursziel (2,50 USD) zeigt die extreme Unsicherheit.

Während einige Kennzahlen wie das KUV auf Attraktivität hindeuten, bleibt die finanzielle Grundlage fragil. Der Cashflow pro Aktie liegt bei -1,29 USD, und das Unternehmen kämpft weiter mit schwachen Margen und hohen Verbindlichkeiten. Die kommenden Quartalszahlen werden zeigen, ob Beyond Meat die Wende schaffen kann - oder ob die jüngste Erholung nur eine Atempause im Abwärtstrend war.

