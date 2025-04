Der Automobilzulieferer zeigt fundamentale Stärken bei attraktiver Bewertung, während der Kurs technische Signale sendet. Kommende Termine könnten Bewegung bringen.

Die Elringklinger-Aktie zeigt sich aktuell in einer schwierigen Phase. Am vergangenen Freitag schloss das Papier bei 4,70 Euro, nachdem es am 17. April mit einem Rücksetzer auf 4,61 Euro die wichtige 20-Tage-Linie nach unten durchbrochen hatte. Dieser technische Signal setzt den Titel unter Beobachtung.

Fundamentale Bewertung im Fokus

Trotz der jüngsten Schwäche präsentiert sich der Automobilzulieferer aus fundamentaler Sicht interessant:

Attraktive Bewertung : Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei nur 0,16 - ein klarer Hinweis auf mögliche Unterbewertung

: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei nur 0,16 - ein klarer Hinweis auf mögliche Unterbewertung Solide Cashflow-Situation : Mit einem KCV von 1,76 erscheint die Bewertung im Branchenvergleich günstig

: Mit einem KCV von 1,76 erscheint die Bewertung im Branchenvergleich günstig Analystenmeinungen gespalten: Während das durchschnittliche Kursziel bei 5,50 Euro liegt (19,18% Potenzial), zeigen sich die Analysten zurückhaltend (75% "Halten"-Einstufungen)

Ausblick auf kommende Termine

Die nächsten Wochen bringen wichtige Ereignisse für Anleger:

8. Mai 2025 : Veröffentlichung der Q1-Zahlen und Präsentation der Ergebnisse

: Veröffentlichung der Q1-Zahlen und Präsentation der Ergebnisse 16. Mai 2025 : Jahreshauptversammlung

: Jahreshauptversammlung 19. Mai 2025: Détachement der Schlussdividende

Die jüngste Kursentwicklung zeigt eine volatile Phase - seit Jahresanfang immerhin noch ein Plus von 12,31%, im Jahresvergleich jedoch ein Minus von 29%. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt aktuell -31,09%, während das Papier 20,05% über dem Jahrestief notiert.

