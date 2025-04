Main Capital zeigt erste Erholungszeichen, Analysten halten an neutraler Bewertung fest. Quartalszahlen und Hauptversammlung im Mai könnten neue Impulse bringen.

Die Main Capital-Aktie zeigt nach einer monatlichen Talfahrt erste Anzeichen der Stabilisierung. Am gestrigen Handelstag legte der Titel um 0,97% auf 53,26 USD zu, bleibt aber im Monatsvergleich mit einem Minus von 5,92% deutlich unter Druck.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Main Capital ?

Trotz der jüngsten Schwächephase halten die meisten Beobachter an ihrer neutralen Einschätzung fest. Der mittlere Konsens von vier Analysten liegt bei "Hold" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 58,00 USD - was ein Potenzial von rund 9% vom aktuellen Niveau aus bedeutet. Allerdings wurde das Kursziel eines Instituts erst am 17. April von 55,00 auf 54,00 USD gesenkt.

Interessant für Einkommensinvestoren: Main Capital zahlt seit Jahren zuverlässig monatliche Dividenden von 0,25 USD pro Aktie. Die jüngste Ausschüttung erfolgte am 8. April.

Wichtige Termine im Mai

5. Mai : Jahreshauptversammlung

: Jahreshauptversammlung 8. Mai : Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2025

: Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2025 9. Mai: Präsentation der Quartalsergebnisse

Diese Ereignisse könnten neue Impulse für die Aktie setzen, die aktuell etwa 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,28 erscheint im Branchenvergleich moderat, während das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis von -54,14 aufgrund branchenspezifischer Besonderheiten zu sehen ist.

Langfristig betrachtet hat sich der Titel trotz der jüngsten Schwächephase mit einem Plus von 13,08% über zwölf Monate durchaus positiv entwickelt. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die aktuelle Konsolidierung nur eine Atempause im Aufwärtstrend darstellt.

Anzeige

Main Capital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Main Capital-Analyse vom 20. April liefert die Antwort:

Die neusten Main Capital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Main Capital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Main Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...