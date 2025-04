Metro Inc verzeichnet deutliche Kursgewinne, doch Analysten bleiben vorsichtig. Attraktive Bewertungskennzahlen stehen fragilen Margen gegenüber.

Die Metro Inc Aktie zeigt sich stabil: Am 18. April notierte der Titel bei 73,79 USD, ein Plus von 1,84 Prozent zum Vortag. Seit Jahresanfang legte die Aktie des kanadischen Lebensmittel- und Pharmahändlers bereits 5,44 Prozent zu - und sogar 44,58 Prozent im Jahresvergleich.

Analysten bleiben zurückhaltend trotz Unterbewertung

Interessant ist die aktuelle Bewertungssituation: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei nur 0,76 - ein klarer Hinweis auf eine mögliche Unterbewertung. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,64 erscheint attraktiv. Dennoch raten die meisten Analysten zur Vorsicht:

11 Analysten bewerten die Aktie

bewerten die Aktie 6 empfehlen HOLD (54,5%)

(54,5%) Nur 4 sehen die Aktie bullish

Durchschnittliches Kursziel: 102,55 CAD (nur 0,46% über aktuellem Kurs)

"Die Vorhersagbarkeit der Geschäftsaktivität ist hervorragend", heißt es in den Fundamentaldaten. Doch fragile Margen und eine hohe Bewertung im Verhältnis zum Cashflow bremsen die Euphorie.

Starke Performance - aber wie geht es weiter?

Der Titel notiert aktuell nur knapp (0,24%) unter seinem 52-Wochen-Hoch. Seit dem Tief vor einem Jahr ging es satte 44,58 Prozent aufwärts.

Die fundamentale Situation wird als "attraktiv" eingestuft, besonders für kurzfristige Anleger. Das ESG-Rating von MSCI mit "A" unterstreicht die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens.

Doch Vorsicht: Metro zahlt kaum Dividende und wird mit dem 21,89-fachen des erwarteten Gewinns pro Aktie gehandelt. Für Value-Investoren könnte der Titel dennoch interessant sein - die Kennzahlen deuten auf Potenzial hin.

