Gemischte Analystenmeinungen zu LafargeHolcim bei leichtem Kursrückgang. Quartalsupdate könnte neue Impulse bringen. Wie steht es um die Fundamentaldaten?

Die LafargeHolcim-Aktie zeigt sich derzeit in einer abwartenden Phase. Am letzten Handelstag notierte das Papier bei 93,85 Euro, ein Minus von 0,85 Prozent gegenüber dem Vortag. In den vergangenen vier Wochen verlor der Titel jedoch bereits 5,33 Prozent an Wert.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Die Stimmung unter den Analysten ist gemischt, aber mit klarem Trend:

14 von 21 Analysten (66,7%) raten zum Halten der Aktie

(66,7%) raten zum Halten der Aktie Nur 4 Experten (19%) sehen das Papier als Kaufchance

(19%) sehen das Papier als Kaufchance Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 97,15 CHF, was etwa 10,9% über dem aktuellen Kurs liegt

Interessant: Trotz der zurückhaltenden Bewertungen wurde das durchschnittliche Kursziel in den letzten Monaten deutlich nach oben korrigiert. Die Spanne der Einschätzungen ist jedoch groß - sie reicht von 75 CHF bis 120 CHF.

Fundamentaldaten mit Licht und Schatten

Das Unternehmen überzeugt mit soliden Fundamentaldaten:

KGV 2025 : 14,01 (berechnet: 18,58)

: 14,01 (berechnet: 18,58) KCV : 9,59 (branchenüblich niedrig)

: 9,59 (branchenüblich niedrig) ESG-Rating: AA (hervorragend)

Doch es gibt auch kritische Punkte:

Das KUV von 2,06 deutet auf eine leichte Überbewertung hin

deutet auf eine leichte Überbewertung hin Die Umsatzerwartungen wurden zuletzt regelmäßig nach unten korrigiert

Wichtiger Termin steht bevor

Am 25. April 2025 wird Holcim sein Trading-Update für das erste Quartal veröffentlichen. Dieser Termin könnte der Aktie neuen Schwung geben - oder weitere Verluste bescheren. Derzeit notiert das Papier 14% unter seinem 52-Wochen-Hoch, aber immerhin 9,67% über dem Tiefststand.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 51,87 Milliarden Euro bleibt LafargeHolcim ein Schwergewicht in der Bauindustrie. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Titel seine jüngsten Verluste wieder ausgleichen kann.

