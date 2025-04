Siemens Energy übertrifft Erwartungen mit positivem Quartalsbericht und kehrt in die Gewinnzone zurück. Analysten bewerten die Perspektiven des Energiekonzerns.

Die Siemens Energy Aktie setzt ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort, nachdem das Unternehmen am Gründonnerstag mit überraschend positiven Quartalszahlen aufwartete. Der Titel notiert aktuell bei 187,02 Euro und hat damit in den letzten Tagen deutlich an Boden gewonnen.

Fundamentale Stärken treiben den Kurs

Die jüngsten Zahlen des Energietechnologie-Konzerns haben die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Besonders bemerkenswert: Siemens Energy schreibt wieder schwarze Zahlen, nachdem das Unternehmen in den Vorjahren mit den Altlasten der Windkraftsparte Gamesa zu kämpfen hatte.

Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 150,1 Milliarden Euro bei 800 Millionen ausgegebenen Aktien. Für das laufende Jahr hat das Unternehmen eine Dividende von 5,20 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Analysten sehen weiter Potenzial

Die Mehrheit der Analysten bleibt dem Titel gegenüber positiv eingestellt:

54,2% empfehlen den Kauf

16,7% sehen die Aktie als "Outperform"

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 235,20 Euro

"Die fundamentale Situation des Unternehmens stellt sich attraktiv dar", heißt es in einer aktuellen Einschätzung. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität und Vorhersagbarkeit.

Risiken bleiben nicht aus

Trotz der positiven Entwicklung gibt es auch kritische Stimmen:

Das KGV von aktuell 20,81 deutet auf eine relativ hohe Bewertung hin

Die hohe Verschuldung des Unternehmens bleibt ein Thema

Die Gewinn-Wachstumsaussichten werden als wenig dynamisch eingestuft

Am 15. Mai steht die nächste wichtige Wegmarke an: Dann will Siemens Energy die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Der Markt wird genau hinschauen, ob der positive Trend anhält.

