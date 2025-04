Moderna verzeichnet deutliche Kursverluste und gesenkte Analystenziele. Die anstehenden Quartalszahlen könnten die Richtung vorgeben.

Die Moderna-Aktie zeigt weiterhin Schwäche: Am heutigen 21. April 2025 verlor das Papier 2,43 Prozent und schloss bei 24,12 US-Dollar. Damit setzt der Titel seine Abwärtstrend fort - innerhalb eines Monats büßte er 11,83 Prozent ein.

Fundamentale Zweifel belasten den Kurs

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Moderna ?

Die jüngsten Analystenbewertungen spiegeln die anhaltende Skepsis wider. Von 27 bewertenden Analysten empfehlen 17 (63 Prozent) lediglich "Halten", während nur fünf auf "Kaufen" setzen. Besonders auffällig: Die Kursziele wurden in den letzten Tagen mehrfach gesenkt. So korrigierte eine Bank ihr Ziel am 16. April von 27 auf 23 US-Dollar - nur knapp unter dem aktuellen Kursniveau.

Durchschnittliches Kursziel : 51,14 US-Dollar (+106,9% zum aktuellen Kurs)

: 51,14 US-Dollar (+106,9% zum aktuellen Kurs) KGV 2025 : -2,44 (negativ aufgrund von Verlusten)

: -2,44 (negativ aufgrund von Verlusten) KUV aktuell: 2,88 (deutet auf Überbewertung hin)

Wichtige Termine stehen bevor

Investoren blicken nun auf die anstehenden Ereignisse:

30. April 2025 : Jahreshauptversammlung

: Jahreshauptversammlung 1. Mai 2025: Veröffentlichung der Q1-Zahlen

Die Erwartungen sind gedämpft - die Fundamentaldaten werden als "schlecht" eingestuft, insbesondere die schwache Rentabilität und fragile Margen bleiben ein Problem.

Trotz der Herausforderungen könnte die Aktie langfristig von der mRNA-Technologie profitieren. Doch aktuell überwiegt die Vorsicht. Bleibt der Titel weiter unter Druck? Die nächsten Quartalszahlen werden entscheidend sein.

Anzeige

Moderna-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Moderna-Analyse vom 21. April liefert die Antwort:

Die neusten Moderna-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Moderna-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Moderna: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...