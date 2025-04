Apple-Aktie verliert weiter an Wert, während Analysten ihre Kursziele anpassen. Die Quartalszahlen im Mai könnten entscheidend sein.

Die Apple-Aktie zeigt sich weiterhin unter Druck: Heute notierte das Papier mit 190,31 USD und verlor damit 3,39 Prozent gegenüber dem Vortag. Seit Monatsbeginn summiert sich der Rückgang bereits auf über 11 Prozent - eine deutliche Korrektur für den Technologieriesen.

Analysten kürzen Kursziele

Die jüngsten Fed-Warnungen und die allgemeine Nervosität am Tech-Sektor hinterlassen Spuren. MoffettNathanson reagierte heute mit einer drastischen Kurszielsenkung von 184 auf 141 USD und hält an der Verkaufsempfehlung fest. Doch nicht alle sind so pessimistisch:

Durchschnittliches Kursziel : 237,39 USD (+20,5% Potenzial)

: 237,39 USD (+20,5% Potenzial) Stimmungsbild : 59,6% der Analysten bullish, nur 4,3% bearish

: 59,6% der Analysten bullish, nur 4,3% bearish KGV 2025: Aktuell bei 30,5 - für viele Branchenkenner noch vertretbar

"Die Fundamentaldaten bleiben solide, aber die Bewertung ist fraglos hoch", kommentiert ein Marktbeobachter.

Wichtiger Termin im Blick

Am 1. Mai stehen die Quartalszahlen an. Sollte Apple hier wieder seine typische Überraschungsroutine abliefern, könnte das die aktuelle Talfahrt stoppen. Bis dahin dürfte die Volatilität jedoch bleiben - ganz nach dem Motto: Nerven bewahren und Entwicklung abwarten.

Kursdaten Stand: 21. April 2025, 17:32 Uhr

