Chinas Automobilhersteller Geely zeigt aktuell schwache Kursentwicklung, doch Fundamentaldaten und Analystenmeinungen signalisieren attraktive Bewertung. Ist jetzt der Einstiegsmoment?

Die Geely-Aktie zeigt sich heute mit einem leichten Minus von 0,93 Prozent bei 1,962 US-Dollar. Damit setzt der chinesische Automobilhersteller seine jüngste Schwächephase fort - innerhalb eines Monats verlor das Papier über 12 Prozent. Langfristig betrachtet bleibt die Performance jedoch beeindruckend: Seit Jahresfrist legte die Aktie satte 75 Prozent zu.

Fundamentaldaten sprechen klare Sprache

Trotz der aktuellen Korrektur stechen Geelys Bewertungskennzahlen ins Auge:

KUV von 0,11 : Das extrem niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis signalisiert eine deutliche Unterbewertung

: Das extrem niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis signalisiert eine deutliche Unterbewertung KGV von 3,72 : Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt weit unter dem Branchendurchschnitt

: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt weit unter dem Branchendurchschnitt KCV von 0,88: Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis bleibt attraktiv

"Die Kennzahlen deuten darauf hin, dass der Titel aktuell günstig bewertet ist", kommentiert ein Marktbeobachter. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,6 Milliarden Euro zählt Geely zu den größten Playern der chinesischen Automobilbranche.

Analysten sehen weiter Potenzial

Die Expertenmeinungen bestätigen das positive Bild: Von 32 analysierenden Instituten empfehlen die meisten den Kauf. Das durchschnittliche Kursziel von 20,99 CNY liegt rund 44 Prozent über dem aktuellen Stand. Bemerkenswert: Die Analysten haben ihre Erwartungen in den letzten Monaten kontinuierlich nach oben angepasst.

Doch warum hinkt der Kurs diesen Erwartungen hinterher? Marktbeobachter verweisen auf die allgemeine Nervosität gegenüber chinesischen Titeln sowie Branchenherausforderungen wie den intensiven Wettbewerb und sich ändernde Umweltstandards.

Elektromobilität als Wachstumstreiber

Geely setzt stark auf Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren - Bereiche, in denen das Unternehmen in den letzten Jahren massiv investiert hat. Mit 30 Modellen im Portfolio und einem weitreichenden Servicenetzwerk (1.000 Werkstätten in China, 500 international) ist der Konzern gut aufgestellt, um vom globalen E-Auto-Boom zu profitieren.

Der aktuelle Rücksetzer könnte für langfristig orientierte Anleger eine Einstiegsgelegenheit darstellen. Allerdings sollten Investoren die Volatilität im Automobilsektor und die makroökonomischen Risiken im Blick behalten.

