Lufthansa startet Status-Match-Kampagne und fixiert Dividende, während Analysten skeptisch bleiben. Entscheidende Quartalszahlen stehen bevor.

Status-Match-Offensive gegen Konkurrenz

Die Lufthansa geht in die Offensive: Mit einer gezielten Status-Match-Kampagne will der Konzern Vielflieger von British Airways und Iberia abwerben. Die Aktion ist eine direkte Reaktion auf Änderungen in den Treueprogrammen der Wettbewerber.

Dividende bestätigt - Analysten skeptisch

Für Aktionäre gibt es klare Signale:

Dividende von 0,30 Euro je Aktie fixiert

Stichtag 7. Mai, Auszahlung am 9. Mai

Doch die Experten bleiben vorsichtig: 63 Prozent der Analysten halten die Aktie weiterhin nur für ein "Hold". Der Titel notiert aktuell bei 6,20 Euro - ganze 22% unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,99 Euro.

Wichtige Termine stehen an

Die kommenden Wochen bringen entscheidende Weichenstellungen:

Quartalszahlen am 29. April

Analystenkonferenz direkt im Anschluss

Jahreshauptversammlung am 6. Mai

Parallel treibt die Lufthansa ihre strategischen Projekte voran - allen voran die geplante Beteiligung an ITA Airways. Doch reicht das, um den Abwärtstrend zu brechen? Die Märkte warten gespannt auf die Quartalszahlen.

