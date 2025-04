Euro Sun Minings Aktie verliert stark, obwohl das Rovina Valley-Projekt als strategisch wichtig eingestuft wird. Was steckt hinter dem Kursrutsch?

Kurs im freien Fall

Die Aktie von Euro Sun Mining stürzte heute um 21,08 Prozent auf nur noch 0,05 Euro ab - ein klarer Dämpfer für Anleger. Dabei hatte das Unternehmen eigentlich gute Nachrichten zu vermelden: Das Rovina Valley-Projekt wurde von der EU als strategisches Asset eingestuft.

EU-Beschleunigung für Bergbauprojekt

Seit Ende März profitiert das Unternehmen von vereinfachten Genehmigungsverfahren unter neuen EU-Richtlinien. Das Gold-Kupfer-Projekt in Rumänien zählt zu den größten unerschlossenen Vorkommen Europas. CEO Grant Sboros sieht sein Land dadurch an der Spitze der Rohstoffversorgung.

Projekt zählt zu EU-Strategie für kritische Rohstoffe

Genehmigungsverfahren können beschleunigt werden

Lage in West-Rumänien begünstigt europäische Lieferketten

Doch warum reagieren die Märkte so negativ? Trotz der politischen Unterstützung verlor der Titel heute deutlich an Wert. Immerhin: Seit Jahresanfang liegt das Papier noch immer mit einem Plus von 79,45 Prozent im deutlichen Aufwärtstrend.

