Ceotronics meldet 13,5-Millionen-Deal, doch die Aktie verliert deutlich. Was treibt den paradoxen Kursrutsch an?

Blutbad trotz Millionenauftrag

Die Ceotronics-Aktie stürzt heute um 5,02 Prozent auf 15,15 Euro ab - ein paradoxes Bild nach der positiven Auftragsmeldung. Erst gestern schloss der Titel noch bei 15,95 Euro, seinem 52-Wochen-Hoch. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Absturz?

13,5-Millionen-Deal sorgt für Planungssicherheit

Der Kommunikationsspezialist hat einen neuen Rahmenvertrag über 13,5 Millionen Euro eingefahren. Der Deal umfasst:

Multifunktionale Control-Units (CT-MultiPTT's 3C)

Digitale Im-Ohr-Hör-/Sprechsysteme (CT-ClipCom Digital)

CT-WirelessPTT's MIL

Lieferstart ist ab 2026 - damit sind Teile der Kapazitäten bereits für die kommenden Jahre gesichert. Doch warum jubelt der Markt nicht?

Rheinmetall-Partnerschaft als starker Treiber

Die Zusammenarbeit mit Rheinmetall bleibt ein Schlüsselfaktor. Ceotronics liefert kritische Komponenten für Sprechsysteme im Rahmen eines Großauftrags der Bundeswehr. Diese strategische Partnerschaft festigt die Position im lukrativen Verteidigungssektor.

Prognose-Sprung: +220% beim Gewinn

Erst im April hatte das Unternehmen seine Prognosen deutlich nach oben geschraubt:

Umsatzerwartung von 50 auf 55 Millionen Euro angehoben

Konzernergebnis nach Steuern soll Vorjahr um mindestens 220% übertreffen

Der neue Auftrag bestätigt diese optimistische Linie. Doch trotz dieser positiven Signale geht der Kurs heute deutlich zurück. Ein klassischer "Buy the Rumor, Sell the News"-Effekt? Oder fürchten Anleger, dass die Rally der letzten Monate überzogen war? Immerhin zeigt die Aktie seit Jahresanfang ein Plus von sagenhaften 154,62%.

