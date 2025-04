Teslas Aktie legt überraschend zu, obwohl Quartalszahlen enttäuschen. Musks Ankündigungen zu neuen Modellen und Robotaxis beflügeln die Anlegerstimmung.

Die Tesla-Aktie zeigt heute eine unerwartete Aufwärtsbewegung von 6,23% auf 221,65 Euro - eine bemerkenswerte Entwicklung angesichts der enttäuschenden Quartalszahlen vom Vortag. Offenbar stützen sich Anleger stärker auf die Aussagen des Management-Teams während der Ergebnispräsentation als auf die harten Fakten.

Zahlenchaos trifft auf Zukunftsversprechen

Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache:

Nettogewinn eingebrochen um 71% auf 409 Millionen Dollar

Automobilumsatz um 9% gefallen auf 19,3 Milliarden Dollar

Verkaufszahlen weltweit um 13% gesunken

Doch was treibt den Kurs dann nach oben? Zwei Schlüsselankündigungen von Elon Musk scheinen die Stimmung gedreht zu haben: Der CEO kündigte an, seinen zeitlichen Fokus deutlich von Regierungsaufgaben zurück auf Tesla zu verlagern. Zudem bekräftigte er die Pläne für ein preisgünstigeres Modell und selbstfahrende Fahrzeuge inklusive Robotaxi-Konzept.

Machtpoker um Musks Aufmerksamkeit

"Far more time for Tesla" - dieser Satz des umstrittenen CEOs wiegt offenbar schwerer als alle Quartalskennzahlen. Die Märkte honorieren die Ankündigung mit einem spürbaren Kursaufschwung. Besonders die Robotaxi-Pläne scheinen die Fantasie der Anleger zu beflügeln, könnte dieses Geschäftsmodell doch höhere Margen versprechen als der klassische Autoverkauf.

Doch Vorsicht: Der Titel bleibt 51,5% unter seinem Jahreshoch und hat seit Jahresbeginn 40% an Wert verloren. Die aktuelle Erholung mag zwar imposant wirken, doch die fundamentalen Herausforderungen - von zunehmendem Wettbewerb bis zu Lieferkettenproblemen - bestehen unvermindert fort. Die Tesla-Aktie bleibt eine Wette auf Zukunftsversprechen, deren Einlösung noch aussteht.

