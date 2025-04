Pharmariese Bristol-Myers Squibb kämpft mit Studienflop und sinkendem Aktienkurs. Analysten bleiben gespalten vor den Q1-Zahlen.

Die Aktie des Pharmariesen Bristol-Myers Squibb zeigt heute eine schwankende Performance und schließt mit einem Minus von 2,03% bei 42,70 Euro. Damit setzt sich der Abwärtstrend der letzten Wochen fort - allein im letzten Monat verlor der Titel über 24% an Wert.

Ernüchterung nach Studienflop

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bristol-Myers Squibb ?

Ein schwerer Rückschlag trifft das Unternehmen: Die vielversprechende Schizophrenie-Behandlung Cobenfy hat in der entscheidenden Phase-3-Studie versagt. Der Wirkstoff verfehlte das primäre Zielkriterium, was die Erwartungen an das Pipeline-Projekt deutlich dämpft.

Quartalszahlen unter der Lupe

Morgen stehen die Q1-Zahlen an - und die Erwartungen sind gespalten:

Erwarteter EPS: +134,1% auf 1,50$

Prognostizierter Umsatz: -9,1% auf 10,71 Mrd.$

Besonderes Augenmerk liegt auf der aktualisierten Jahresprognose 2025 und möglichen Auswirkungen von Arzneimittelpreis-Debatten.

Analysten uneins

Die Expertenmeinungen zeigen ein widersprüchliches Bild:

Piper Sandler: Neueinstufung "Overweight"

Leerink Partners: Ziel von 68$ auf 55$ gesenkt, aber "Outperform" bestätigt

Deutsche Bank: Reduziert Ziel auf 51$, behält "Hold"

Cantor Fitzgerald: Neutral mit 55$-Ziel

Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street liegt bei 57,25$, mit einer Bandbreite von 33,10$ bis 70,00$.

Trotz der jüngsten Rückschläge glänzt das Unternehmen weiterhin mit soliden Fundamentaldaten:

Marktkapitalisierung nahe 100 Mrd.$

Umsatzwachstum: +7,32% (letzte 12 Monate)

Bruttomarge: 75,26%

Anzeige

Bristol-Myers Squibb-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bristol-Myers Squibb-Analyse vom 24. April liefert die Antwort:

Die neusten Bristol-Myers Squibb-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bristol-Myers Squibb-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bristol-Myers Squibb: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...