Wird die Shanghai Gold Exchange zur neuen Weltbörse?

Während der Westen Schulden druckt horten die BRICS-Staaten Gold und könnten damit das globale Finanzsystem revolutionieren. Chinas geheimer Goldvorrat ist womöglich mehr als nur eine stille Reserve er könnte das Fundament für eine neue goldgedeckte Weltwährung bilden jenseits von Dollar Euro und der Dominanz des Londoner Goldmarkts.

Gold ist nicht nur ein Edelmetall - es ist ein geopolitisches Machtinstrument. Während der Westen über London (LME) und New York (COMEX) jahrzehntelang die Preisbildung kontrollierte, hat China nun eine klare Kampfansage formuliert: Die internationale Vormachtstellung bei der Preisfestlegung von Edelmetallen soll zurück nach Osten geholt werden.



Am 21. April berichtete das Datenportal Jinshi Data, dass die People's Bank of China gemeinsam mit drei weiteren Regierungsbehörden einen umfassenden Plan zur Internationalisierung der Shanghai Gold Exchange (SGE) auf den Weg gebracht hat. Das Ziel: "Die Funktion zentraler Finanzplattformen zur Allokation globaler Ressourcen stärken". Eine trockene Formulierung - doch dahinter verbirgt sich ein radikaler Umbau der globalen Goldarchitektur.

Entwicklung der Lagerbestände von Gold und Silber an der LBMA seit 2016 in Tausend Unzen.

Angriff auf die Benchmark-Dominanz Londons

Das Herzstück des Plans ist der Aufbau von Auslieferungslagern außerhalb Chinas. Damit soll die SGE physisches Gold direkt an internationale Abnehmer liefern können - ein Schritt, der elementar ist, um sich langfristig als globale Referenzbörse zu etablieren. Bislang wird der Großteil des weltweit gehandelten Goldes über den Londoner Markt gepreist. China als weltweit größter Goldverbraucher musste seine physischen Verträge dennoch stets an westliche Benchmarks koppeln. Das könnte sich in Zukunft nun grundlegend ändern.



Laut Berichten von Reuters ist es Chinas erklärtes Ziel, "die Preisgestaltung der riesigen Mengen an Industriemetallen, die es produziert und konsumiert, selbst zu übernehmen". Die Folge wäre eine Fragmentierung des globalen Metallmarktes - mit potenziell gravierenden Konsequenzen für die westlich geprägte Finanzordnung.

Der Renminbi als neue Goldwährung?

Ein weiterer zentraler Aspekt: Die neue Initiative will gezielt die Anwendung von RMB-Benchmarkpreisen in internationalen Märkten fördern. Das bedeutet konkret: Verträge und Preise sollen verstärkt auf chinesische Yuan-Basis geschlossen werden - ein direkter Angriff auf die Dominanz des US-Dollars im Rohstoffhandel. Der SGE-Plan sieht vor, Produktlizenzierungen mit ausländischen Börsen zu etablieren.



Was harmlos klingt, ist in Wahrheit eine gezielte Taktik, um ausländische Investoren in das chinesische Finanzsystem zu locken - zu chinesischen Bedingungen. Wang Fenghai, Generaldirektor der Shanghai Futures Exchange (ShFE), erklärte im Juni 2024 gegenüber staatlichen Medien unmissverständlich: "Nur durch Öffnung können wir ausländische Investoren anziehen und unseren Einfluss auf die Preisbildung erhöhen."

Gold: Chinas Trumpfkarte?

Während der Westen mit wachsenden Schuldenbergen ringt, könnte China - und möglicherweise die gesamte BRICS-Allianz - auf einem anderen Schatz sitzen: physischem Gold. Offiziell weist China lediglich 2.300 Tonnen an Goldreserven aus. Doch mehrere externe Analysten schätzen, dass das Land über inoffizielle Kanäle bereits zwischen 10.000 und 20.000 Tonnen akkumuliert haben könnte.



Diese Vermutungen stützen sich auf intransparente Importzahlen, die massive Goldverarbeitung durch chinesische Raffinerien und geopolitische Strategien, die bis in die 1970er-Jahre zurückreichen. In einschlägigen Fachkreisen und sozialen Medien wird zudem spekuliert, dass China womöglich auch für andere BRICS-Staaten Gold einlagert - als Teil einer koordinierten Strategie zur Schaffung eines goldgedeckten multilateralen Zahlungssystems.



Ein solches BRICS-Goldprojekt hätte weitreichende Implikationen: Es könnte eine ernstzunehmende Alternative zum bisherigen, westlich dominierten Finanzsystem darstellen - nicht nur als Abrechnungseinheit im Handel, sondern auch als Vertrauensanker in Krisenzeiten. Ein entscheidender Schritt in diese Richtung wäre die Etablierung eines neuen Preisbildungsmechanismus, losgelöst von der London Bullion Market Association (LBMA), die bislang die globale Goldpreisfestlegung maßgeblich bestimmt.



Die jüngsten Initiativen zur Stärkung der Shanghai Gold Exchange (SGE), inklusive der geplanten internationalen Lagerhäuser und RMB-Benchmarkpreise, deuten darauf hin, dass genau dieses Ziel verfolgt wird: eine geopolitische Entmachtung der LBMA - zugunsten eines asiatisch geführten, goldgedeckten Währungssystems, das den BRICS-Staaten Souveränität über ihre wirtschaftlichen Spielräume zurückgeben könnte.