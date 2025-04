Anwaltskanzleien mahnen zur Eile bei Klage gegen Applovin wegen angeblicher Datenmanipulation. Analysten sehen weiterhin hohes Rechtsrisiko.

Klagefrist rückt näher

Mehrere Anwaltskanzleien weisen Investoren auf den nahenden Stichtag am 5. Mai 2025 hin, um sich als Hauptkläger in der Sammelklage gegen Applovin zu registrieren. Die Vorwürfe: Das Unternehmen soll zwischen Mai 2023 und März 2025 falsche Angaben zu Wachstum, Stabilität und Werbemethoden gemacht haben - insbesondere in Bezug auf die AXON 2.0-Plattform und KI-Funktionen.

Analystenberichte enthüllten seit Februar 2025 angebliche Manipulationen. Applovin soll Werbedaten ausgenutzt und Kennzahlen wie Klickraten und App-Downloads künstlich aufgebläht haben. Der Bericht von Muddy Waters Research im März verschärfte die Lage zusätzlich - mit Vorwürfen von Verstößen gegen Nutzungsbedingungen großer Plattformen.

Markt bleibt skeptisch

Die Enthüllungen lösten im Februar und März heftige Kursverluste aus. Zwar gab es zuletzt leichte Erholungssignale, doch die anhaltenden Rechtsrisiken und Shortseller-Berichte belasten weiter die Stimmung.

Die entscheidende Frage: Wie wird Applovin mit den schwerwiegenden Vorwürfen umgehen? Die tickende Uhr der Klagefrist unterstreicht die Risiken im ohnehin angespannten Werbetechnologie-Sektor. Der Markt hat diese Unsicherheiten bereits eingepreist.

