Die Teradyne-Aktie zeigt nach starken Verlusten erste Erholungssignale. Analysten bleiben gespalten - entscheidend werden die kommenden Quartalszahlen sein.

Die Teradyne-Aktie zeigt nach monatelanger Talfahrt endlich wieder Lebenszeichen. Doch ist die jüngste Erholung nur eine kurze Verschnaufpause vor den anstehenden Quartalszahlen - oder der Beginn einer nachhaltigen Trendwende?

Analysten zwischen Optimismus und Skepsis

Der Halbleiter-Tester konnte in den letzten Tagen spürbar zulegen, nachdem die Aktie seit Jahresanfang mehr als 40% an Wert eingebüßt hatte. Die Erholung fällt jedoch in eine heikle Phase: Schon am Montag stehen die Quartalszahlen an.

Die Analystencommunity zeigt sich gespalten:

17 Brokerhäuser sehen die Aktie aktuell als "Moderate Buy"

sehen die Aktie aktuell als "Moderate Buy" Median-Kursziel liegt bei 125,83 € - fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs

liegt bei 125,83 € - fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs Optionsmarkt signalisiert Skepsis: 52% der großen Trades waren Put-Optionen

Spannungsfeld vor Quartalszahlen

Die jüngste Kursrally könnte auch auf Spekulationen über eine positive Überraschung bei den Zahlen zurückgehen. Doch die Volatilität bleibt hoch - allein am Freitag schwankte die Aktie in einer Bandbreite von über 4%.

Besonders beachtet werden dürften:

Margenentwicklung im hart umkämpften Testgeräte-Markt

im hart umkämpften Testgeräte-Markt Ausblick auf die Nachfrage im Schlüsselsegment Halbleiter

auf die Nachfrage im Schlüsselsegment Halbleiter Management-Tonfall in der Telefonkonferenz am Dienstag

Der Technologiekonzern steht an einem Wendepunkt. Ob die jüngste Erholung mehr war als nur ein kurzes Aufflackern, wird sich schon in wenigen Tagen zeigen.

