Die Bawag-Aktie verliert seit März 11%, doch Analysten sehen weiterhin hohes Aufwärtspotenzial. Entscheidende Quartalszahlen stehen bevor.

Die Bawag-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil bei rund 92,80 Euro, nachdem sie am Freitag noch um 1,64% zulegte. Doch der Schein trügt: Seit dem 52-Wochen-Hoch von 105 Euro im März hat das Papier über 11% an Wert verloren. Steht die österreichische Bank vor einer Trendwende oder nur einer kurzen Atempause?

Analysten bleiben optimistisch - trotz jüngster Schwäche

Das Vertrauen der Marktbeobachter in die Bawag-Aktie ist ungebrochen. Ganze 90% der elf verfolgenden Analysten empfehlen den Titel entweder zu kaufen oder sehen ihn als Outperformer. Das durchschnittliche Kursziel von 113,51 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Niveau und impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 22%.

Besonders bemerkenswert:

Das höchste Kursziel (134,52 Euro) liegt satte 45% über dem aktuellen Kurs

Selbst das konservativste Ziel (79 Euro) ist nur 15% unter dem jetzigen Stand

Die Bewertungskennzahlen (KGV unter 10, KCV von 5,86) erscheinen moderat

Doch warum dann die jüngste Schwächephase? Marktbeobachter vermuten Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf - immerhin hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten über 60% zugelegt.

Entscheidende Woche: Q1-Zahlen stehen an

All eyes on Wednesday: Am 29. April wird Bawag seine Zahlen für das erste Quartal präsentieren. Die Erwartungen sind hoch, nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit regelmäßig die Prognosen übertroffen hat.

Sollte die Bank ihre hohe Profitabilität (eine der besten Margen im Sektor) bestätigen und vielleicht sogar die Guidance anheben, könnte das den jüngsten Abwärtstrend stoppen. Ein Enttäuschungspotenzial besteht jedoch angesichts der bereits gestiegenen Erwartungen.

Mit einem RSI von 64,3 ist die Aktie zwar nicht überkauft, aber die hohe Volatilität (jährlich 52,56%) deutet auf weitere größere Bewegungen hin. Die kommende Woche dürfte die Richtung für die nächsten Monate vorgeben.

