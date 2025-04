Die Wacker Neuson-Aktie verzeichnet ein neues 52-Wochen-Hoch bei 23,50 Euro. Fundamentale Stärken und positive Analysteneinschätzungen stützen den Kurs. Wie geht es weiter?

Die Wacker Neuson-Aktie hat am Freitag mit einem Plus von 2,4% auf 23,50 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Damit setzt der Titel seine beeindruckende Aufwärtsdynamik fort - seit Jahresanfang legte das Papier bereits knapp 60% zu. Doch was treibt die Rally des Baumaschinenspezialisten an?

Fundamentale Stärken beflügeln den Kurs

Die jüngste Kursentwicklung spiegelt die wachsende Zuversicht der Anleger wider. Analysten sehen das Unternehmen aktuell mit einem durchschnittlichen Kursziel von 23,17 Euro fast auf Augenhöhe zum aktuellen Stand. Besonders bemerkenswert:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,74 - ein Indiz für eine mögliche Unterbewertung

liegt bei 0,74 - ein Indiz für eine mögliche Unterbewertung Der Cash-Flow pro Aktie beträgt solide 4,35 Euro

beträgt solide 4,35 Euro Zwei von drei Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf

Spannende Wochen vor der Hauptversammlung

Mit Blick auf die kommenden Wochen stehen wichtige Termine an: Am 8. Mai präsentiert Wacker Neuson seine Quartalszahlen, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 23. Mai. Marktbeobachter erwarten hier weitere Impulse - die jüngsten Gewinnrevisionen der Analysten fielen durchweg positiv aus.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls Stärke: Der Kurs notiert deutlich über seinen gleitenden Durchschnitten (50-Tage: +18,8%, 200-Tage: +48,7%). Bei einem RSI von 62,6 bewegt sich die Aktie zwar im überkauften Bereich, doch die fundamentale Basis scheint die Bewertung zu stützen.

Kann der Baumaschinenspezialist seinen Höhenflug fortsetzen? Die nächsten Wochen werden es zeigen - besonders die Quartalszahlen dürften die Richtung vorgeben.

