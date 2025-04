Canadian Solar verzeichnet starken Kursanstieg dank Chile-Projekt, doch Quartalsverlust und Analystenskepsis bleiben. Kann der Solarkonzern die Erwartungen erfüllen?

Die Aktie des Solarenergie-Pioniers Canadian Solar hat am Freitag für Furore gesorgt - mit einem Kursanstieg von fast 20 Prozent. Doch was steckt hinter der plötzlichen Rallye? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Es gibt sowohl Licht als auch Schatten.

Großauftrag in Chile als Gamechanger?

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Canadian Solar ?

Der jüngste Preissprung dürfte vor allem mit einem bedeutenden Projekt in Südamerika zusammenhängen. Canadian Solars Energiespeicher-Tochter e-STORAGE sicherte sich einen lukrativen Auftrag in Chile: Ein 228-MW-Batteriespeichersystem soll im Rahmen des Diego-de-Almagro-Sur-Projekts entstehen. Mit einer Kapazität von 912 MWh unterstreicht das Vorhaben die wachsende Bedeutung von Speicherlösungen für erneuerbare Energien - ein Markt, in dem Canadian Solar zunehmend Fuß fasst.

Finanzielle Berg- und Talfahrt

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen jedoch ein gemischtes Bild:

Enttäuschend: Der Quartalsverlust pro Aktie lag bei -1,47 US-Dollar - deutlich schlechter als erwartet (-0,03 US-Dollar).

Der Quartalsverlust pro Aktie lag bei -1,47 US-Dollar - deutlich schlechter als erwartet (-0,03 US-Dollar). Positiv: Der Umsatz übertraf mit 1,67 Milliarden US-Dollar die Prognosen (1,64 Milliarden).

Trotz der Schuldenlast bleibt das Unternehmen optimistisch. Für 2025 peilt Canadian Solar Modul-Lieferungen von 30-35 GW und Speicherkapazitäten von 11-13 GWh an. Der erwartete Umsatzkorridor von 7,3 bis 8,3 Milliarden US-Dollar signalisiert zudem Wachstumsambitionen.

Analysten gespalten - was kommt jetzt?

Die extreme Volatilität der Aktie - fast 50 Prozent Plus in einer Woche, aber über 25 Prozent Minus im Jahresvergleich - spiegelt die Unsicherheit wider. Während der jüngste Auftrag in Chile neue Perspektiven eröffnet, bleiben Fragen zur Profitabilität und Schuldenlast. Steht Canadian Solar vor einer nachhaltigen Trendwende - oder war der Freitagssprung nur ein Strohfeuer in einem schwierigen Marktumfeld?

Anzeige

Canadian Solar-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Canadian Solar-Analyse vom 27. April liefert die Antwort:

Die neusten Canadian Solar-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Canadian Solar-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Canadian Solar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...