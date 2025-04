Die Aktie von 7C Solarparken zeigt starke Schwankungen, während fundamentale Kennzahlen gemischte Signale senden. Die Hauptversammlung im Juni könnte Klarheit bringen.

Die 7C Solarparken-Aktie zeigt sich in einer volatilen Phase: Während der Titel am Freitag noch um 1,72% auf 2,01 Euro zulegte, verlor er binnen eines Monats über 6% und liegt damit deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 2,04 Euro. Doch was treibt die jüngsten Schwankungen des Solarparken-Betreibers?

Fundamentale Zweifel belasten den Kurs

Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt eine gemischte fundamentale Lage wider. Einerseits signalisiert das KGV von 18,04 für 2025 moderate Erwartungen, andererseits wirft das aktuelle KUV von 2,60 Fragen zur Bewertung auf. Besonders auffällig:

Der Cashflow pro Aktie liegt bei 0,59 Euro

Das KCV beträgt aktuell 3,34

Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 161 Millionen Euro

Trotz dieser Kennzahlen bleibt der einzige analysierende Analyst bullish und sieht ein Kursziel von 4,80 Euro - mehr als das Doppelte des aktuellen Niveaus. Doch warum hinkt der Kurs dieser Erwartung hinterher?

Hauptversammlung als nächster Meilenstein

Ein möglicher Wendepunkt könnte die für den 4. Juni 2025 einberufene Hauptversammlung in Köln werden. Investoren hoffen hier auf klare Signale zur weiteren Strategie des Unternehmens, das mit seinem Portfolio von über 200 Megawatt Solarleistung zu den mittelgroßen Playern in Deutschland zählt.

Die jüngste Performance zeigt: Während der Titel seit Jahresbeginn noch rund 4,7% im Plus liegt, hat er über zwölf Monate betrachtet mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt. Bleibt die Frage: Kann 7C Solarparken die Energiewende-Trendwende nutzen - oder bleibt der Titel ein Sorgenkind?

