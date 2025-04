Alibaba verstärkt seine KI-Offensive und Finanzstrategien, während Aktienrückkäufe das Anlegervertrauen stärken sollen. Kann der Tech-Riese damit aufholen?

Alibaba setzt im Wettrennen um künstliche Intelligenz alles auf eine Karte - doch während der Tech-Riese in KI-Talente und Finanzdienstleistungen investiert, fragen sich Anleger: Wann zeigen die milliardenschweren Strategien endlich Wirkung?

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Alibaba ?

Machtpoker um Aktienrückkäufe

Hinter den Kulissen feilt Alibaba weiter an seiner Kapitalstruktur. Neue Offenlegungen an der Hongkonger Börse zeigen: Der Konzern hat zwischen dem 22. und 25. April erneut eigene Aktien an der NYSE zurückgekauft. Diese gezielten Rückkäufe sind Teil eines langfristigen Plans, um die Eigenkapitalrendite zu optimieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Die KI-Revolution als Gamechanger?

Während die Finanzstrategie läuft, drückt Alibaba beim Thema künstliche Intelligenz aufs Tempo. Chairman Joe Tsai betont die Schlüsselrolle von KI für die Zukunft des Unternehmens. Besonders die internationale E-Commerce-Sparte wirbt aggressiv globale KI-Talente an, um Plattformen wie AliExpress und Lazada aufzurüsten. Die entscheidende Frage: Kann Alibaba mit diesen Investitionen den Vorsprung von Rivalen wie Tencent oder Baidu aufholen?

Ant Group greift nach Finanzbroker

Parallel expandiert Alibabas Finanzarm Ant Group ungebremst. Für umgerechnet 362 Millionen Dollar schnappt sich das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung am Hongkonger Broker Bright Smart Securities. Der Deal zeigt: Trotz früherer regulatorischer Hürden verfolgt Ant weiter ehrgeizige Wachstumspläne im Finanzsektor.

Die Aktie, die seit ihrem Februar-Hoch noch rund 23 Prozent im Minus liegt, steht vor einer Richtungsentscheidung. Werden die milliardenschweren Investitionen in KI und Finanzdienstleistungen Alibaba neuen Schwung verleihen - oder bleibt der Tech-Riese im Schatten seiner Wettbewerber?

Anzeige

Alibaba-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alibaba-Analyse vom 27. April liefert die Antwort:

Die neusten Alibaba-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alibaba-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Alibaba: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...