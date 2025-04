Der südafrikanische Bergbaukonzern Sibanye Stillwater sorgt für Überraschungen - und könnte Anlegern nach einer langen Durststrecke endlich wieder Freude bereiten. Während die Aktie in den letzten Monaten deutlich hinter den Branchenkollegen zurückblieb, sehen Analysten nun Licht am Ende des Tunnels. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Optimismus?

RBC Capital schwenkt auf Kauflaune

Die Investmentbank RBC Capital hat ihre Einschätzung zu Sibanye Stillwater deutlich nach oben korrigiert - von "Sector Perform" auf "Outperform". Noch bemerkenswerter: Das Kursziel wurde von 4,70 auf 5,30 Dollar angehoben.

Hintergrund ist laut Analysten die aktuelle Bewertung: Der Abschlag gegenüber Mitbewerbern im Bereich Platinmetalle und Gold sei so hoch wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. "Hier klafft eine Lücke, die sich schließen könnte", scheint RBC zu denken.

EU-Rückenwind für Lithium-Projekte

Ein weiterer Hoffnungsträger: Die Europäische Kommission hat Sibanyes Keliber-Lithiumprojekt in Finnland und das GalliCam-Vorhaben in Frankreich als "strategische Projekte" eingestuft. Diese Entscheidung unter dem EU-Kritische-Rohstoffe-Gesetz könnte:

Den Zugang zu Fördermitteln erleichtern

Genehmigungsverfahren beschleunigen

Die Rolle in Europas E-Auto-Batterie-Lieferkette stärken

Bilanz unter der Lupe

Am 25. April reichte das Unternehmen seinen umfassenden Jahresbericht für 2024 bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Die Dokumente - darunter der Integrierte Bericht und die konsolidierten Jahresabschlüsse - geben detailliert Auskunft über:

Betriebliche Leistung

Mineralressourcen

Finanzielle Gesundheit

Für Investoren bieten diese Einblicke eine solide Grundlage, um die künftige Entwicklung des Bergbau- und Metallverarbeitungskonzerns besser einzuschätzen.

Fazit: Günstige Bewertung, neue Chancen

Die Kombination aus attraktiver Bewertung, analystischer Unterstützung und europäischer Projektförderung könnte Sibanye Stillwater neuen Schwung verleihen. Ob die Aktie ihren Abstand zu den Branchenkollegen tatsächlich verringern kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Eines ist klar: Langweilig wird es bei diesem Titel nicht.

