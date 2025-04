DJ KORREKTUR: Erste Group erwägt Einstieg in Santanders Polen-Geschäft - Agentur

(In der am Montag, 28.04., um 14.33 Uhr gesendeten Meldung muss es im ersten Absatz korrekt heißen, dass die Erste Group mit einem Einstieg mit 49 Prozent bei Santander Bank Polska ein verpflichtendes Übernahmeangebot vermeiden würde (UND NICHT, dass ein verpflichtendes Übernahmeangebot ausgelöst würde). Der Fehler war auch in der Meldung um 15.02 Uhr "Erste Group bestätigt Gespräche über Einstieg in Santanders Polen-Geschäft" enthalten. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Erste Group erwägt Einstieg in Santanders Polen-Geschäft - Agentur

DOW JONES--Die Erste Group Bank greift einem Agenturbericht zufolge nach der polnischen Tochter der spanischen Bank Santander. Wie Bloomberg berichtet, erwägt die österreichische Bank den Einstieg bei Santander Bank Polska mit 49 Prozent. Mit einem Einstieg würde die Erste Group als größter Einzelaktionär die faktische Kontrolle ausüben. Die Bank würde aber vermeiden, dass ein verpflichtendes Übernahmeangebot ausgelöst wird.

Eine Entscheidung werde in den kommenden Wochen erwartet, so die Agentur weiter. Es könnte aber sein, dass es keinen Deal gibt, wenn sie beide Parteien nicht auf einen Preis einigen können. Die Erste Group lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Bei der Vorlage der Jahreszahlen im Februar hatte Erste-CEO Peter Bosek gesagt, dass die Bank sich ihre Möglichkeiten auf dem polnischen Markt anschaue. Man werde "mehr Kreativität und Arbeit" aufwenden, um die richtigen Chancen zu finden.

April 29, 2025 04:48 ET (08:48 GMT)

