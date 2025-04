Bonn (ots) -Am Dienstag, 6. Mai 2025, wählt der 21. Deutsche Bundestag den künftigen Bundeskanzler - phoenix überträgt die Wahl live ab 8:30 Uhr. Das Ende der Übertragung wird für 14 Uhr erwartet.Die Sitzung des Deutschen Bundestags wird voraussichtlich um 9 Uhr eröffnet. Der 1. Wahlgang soll direkt beginnen. Bei einer erfolgreichen Wahl folgt im Anschluss die Ernennung des Bundeskanzlers durch den Bundespräsidenten in Schloss Bellevue. Danach legt der neue Bundeskanzler im Deutschen Bundestag seinen Amtseid ab. Im Anschluss daran wird die Ernennung der neuen Bundesministerinnen und Bundesminister durch den Bundespräsidenten erwartet. Die Mitglieder der neuen Regierung leisten ebenfalls anschließend ihren Amtseid vor dem Deutschen Bundestag.phoenix überträgt die Sitzung des Deutschen Bundestages sowie die formalen Akte in Schloss Bellevue live und ohne Unterbrechung von 8:30 bis ca. 14 Uhr. Die phoenix-Reporterinnen und -Reporter vor Ort ordnen das Geschehen gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte und der Journalistin Kerstin Münstermann ein.Zahlreiche Bundestagsabgeordnete und viele weitere Gäste werden für Interviews zur Verfügung stehen, u.a. Carsten Linnemann, Tino Chrupalla, Lars Klingbeil, Katharina Dröge und Heidi Reichinneck. Die Auslandskorrespondentinnen und -Korrespondenten von ARD und ZDF informieren zudem über die Erwartungen in ihren Berichtsgebieten an die neue Bundesregierung.Sollte die erforderliche Mehrheit im ersten Wahlgang verfehlt werden und es zu weiteren Wahlgängen kommen, verlängert sich die Live-Übertragung. phoenix überträgt live aus Berlin bis zum Ende der Sitzung des Bundestages.Das Programm wird zeitgleich auch bei YouTube, in der ARD-Mediathek und dem ZDF Streaming-Portal live angeboten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6023088