EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

ad pepper media International N.V. gibt Ergebnis des ersten Quartals 2025 bekannt



30.04.2025 / 16:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nürnberg, Amsterdam, 30. April 2025 ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, verzeichnete trotz herausfordernder makroökonomischer Rahmenbedingungen im ersten Quartal 2025 einen positiven Start in das aktuelle Geschäftsjahr. Die Gruppe erreichte Brutto-Sales in Höhe von TEUR 21.465 (Q1 2024: TEUR 20.772) und einen Umsatz in Höhe von TEUR 5.284 (Q1 2024: TEUR 5.176), was einem Umsatzanstieg von 3 Prozent bzw. 2 Prozent entspricht. Das Segment ad pepper verbesserte seinen Quartalsumsatz um 32 Prozent auf TEUR 612 (Q1 2024: TEUR 463). Die Segmente Webgains und ad agents erreichten trotz saisonal verzögerter Buchungen seitens unserer Werbepartner nahezu das Vorjahresniveau und verzeichneten Umsätze in Höhe von TEUR 2.921 (Q1 2024: TEUR 2.957) bzw. TEUR 1.750 (Q1 2024: TEUR 1.756). Die Segment-EBITDAs entwickelten sich wie folgt: Das Segment ad pepper konnte mit TEUR 133 (Q1 2024: TEUR -13) ein zur Vorjahresperiode verbessertes EBITDA erwirtschaften. ad agents erzielte einen Wert von TEUR 170 (Q1 2024: TEUR 193). Das EBITDA des Segments Webgains betrug im ersten Quartal TEUR 328 (Q1 2024: TEUR 631) und zeigt ein im Vergleich zum Vorjahr niedrigeres EBITDA, was im Wesentlichen auf Investitionen im Technikbereich zurückzuführen ist. Der Bericht für das erste Quartal 2025 wird am 23. Mai 2025 veröffentlicht. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q1

2025 Q1

2024 Brutto-Sales 21.465 20.772 % Wachstum 3,3 Umsatz 5.284 5.176 % Wachstum 2,1 davon ad pepper 612 463 % Wachstum 32 davon ad agents 1.750 1.756 % Wachstum -0,3 davon Webgains 2.921 2.957 % Wachstum -1,2 EBITDA 86 222 davon ad pepper 133 -13 davon ad agents 170 193 davon Webgains 328 631 davon admin -544 -589 Liquide Mittel* 20.055 21.297

*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



Ende der Insiderinformation



30.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com