LONDON (dpa-AFX) - Rolls-Royce haben am Donnerstag mit kräftigem Zuwachs von Zuversicht für die weitere Geschäftsentwicklung profitiert. Die Belastungen durch Zölle seien beherrschbar, hieß es von den Briten. Am Markt kam das gut an, die Papiere stiegen unter den besten Werten im wenig veränderten London FTSE 100 um 3,2 Prozent auf 784 Pence.

Analyst Ian Douglas-Pennant von der Schweizer Bank UBS rät bei einem Kursziel von 1.000 Pence weiter zum Kauf. Das erste Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb er am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Belastungen durch Zölle seien etwas abgemildert./ajx/jha/