DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schanghai findet wegen eines zusätzlichen Feiertags zum Tag der Arbeit kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Apple hat den höchsten Umsatz im März-Quartal seit mehr als zwei Jahren gemeldet. Kunden kauften Smartphones und andere Geräte, bevor im April neue US-Zölle angekündigt wurden. Der Technologiegigant steigerte den Umsatz um 5 Prozent auf 95 Milliarden Dollar, womit die Markterwartungen übertroffen worden. Der Nettogewinn für den Zeitraum betrug 24,8 Milliarden Dollar, fast 5 Prozent mehr als in der zweiten Periode des Vorjahres. Apple brachte im Quartal das iPhone 16e auf den Markt, ein günstigeres Telefon mit begrenzten KI-Funktionen. Dieses Modell und die Käufe vor Einführung der Zölle trieben laut Analysten die Nachfrage.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +133.000 gg Vm zuvor: +228.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +4,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % S&P/ASX 200 (Sydney) 8.231,70 +1,1% Nikkei-225 (Tokio) 36.867,20 +1,1% Hang-Seng (Hongk.) 22.475,93 +1,6% Schanghai-Comp. 3.279,03 -0,2% Kospi (Seoul) 2.560,71 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

m Sog positiver Vorgaben der Wall Street geht es am Freitag an den ostasiatischen Börsen überwiegend nach oben. Für gute Stimmung sorgt, dass China nun Gesprächsbereitschaft mit den USA im Handelskonflikt um gegenseitige extrem hohe Zölle erwägt. Seitens der USA wurde Bereitschaft dafür schon mehrfach signalisiert. Daneben soll es in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU Fortschritte geben. In Tokio legt der Nikkei-225-Index weiter zu, nachdem er am Vortag bereits um über 1 Prozent gestiegen war. Da hatte er positiv darauf reagiert, dass die japanische Notenbank wie erhofft die Leitzinsen nicht weiter erhöht hatte. Stützend wirkt zum Wochenausklang auch, dass der Dollar zum Yen deutlicher zulegt, was japanische Exporte auf Dollarbasis verbilligt. Händler erklären die Yen-Schwäche damit, dass die Wahrscheinlichkeit einer baldigen weiteren Zinserhöhung in Japan angesichts der Zollproblematik gesunken ist. Das sorgt bei den japanischen Marktzinsen zugleich für einen leichten Rückgang. Die Börse in Sydney profitiert von Zinssenkungsfantasie, nachdem nach zuletzt günstig ausgefallenen Inflationsdaten nun Einzelhandelsdaten für März schwächlich ausgefallen sind. Aufwärts geht es in Hongkong für Autowerte. BYD gewinnen 2,0 Prozent, ebenso Geely. BYD und die konkurrierenden chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen hatten für April weiteres starkes Wachstum bei den Zulassungszahlen in China berichtet, während Tesla offenbar Mühe hat, in China wieder in Schwung zu kommen. Auch in Tokio gehören Autoaktien mit dem schwachen Yen zu den Gewinnern.

WALL STREET

Donnerstag INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.752,96 +0,2% 83,60 -4,7% S&P-500 5.604,14 +0,6% 35,08 -5,5% NASDAQ Comp 17.710,74 +1,5% 264,40 -9,7% NASDAQ 100 19.786,71 +1,1% 215,69 -6,9% Umsatzdaten Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,1 Mrd 1,5 Mrd Gewinner 1.522 1.223 Verlierer 1.227 1.537 Unverändert 79 67

1. Mai: Freundlich - Gestützt wurde die Stimmung von starken Geschäftsberichten wichtiger Technologiekonzerne. Microsoft und Meta Platforms überraschten mit ihren Geschäftsausweisen positiv - die Aktien schnellten um 7,6 und 4,2 Prozent nach oben. Medienberichte ließen zudem die Hoffnungen steigen, dass sich die USA und China trotz der jüngsten Eiszeit auf ein Handelsabkommen einigen könnten. Qualcomm verfehlte mit der Gewinnprognose für das laufende Quartal die Markterwartung. Der Kurs sank um 8,9 Prozent. Ebay verdiente im ersten Quartal etwas mehr als erwartet, mit dem Umsatz zeigten sich aber manche Analysten nicht einverstanden. Der Kurs gab leicht nach. McDonald's gaben 1,9 Prozent ab, nachdem der Fast-Food-Gigant einen Gewinnrückgang gemeldet hatte. Eli Lilly rutschten nach einem gesenkten Ausblick um 11,7 Prozent ab.

30. April: Gut behauptet - Schwache Konjunkturdaten hatten zunächst Rezessionsängste angefacht und die Indizes deutlich ins Minus gedrückt. Die US-Regierung bemühte sich aber erneut, auf das zügige Zustandekommen von Handelsabkommen mit anderen Ländern zu verweisen. Dies sorgte dann für eine Erholung im Handelsverlauf. Auch setzten Marktakteure wieder verstärkt auf Zinssenkungen, nachdem das US-BIP im ersten Quartal 2025 geschrumpft war, während Volkswirte ein Wachstum erwartet hatten. Enttäuschend fielen auch der ADP-Arbeitsmarktbericht und die Stimmung der Einkaufsmanager im Großraum Chicago aus. Zugleich blieb die Inflation hoch und befeuerte die Sorge vor einer Stagflation. Marktteilnehmer sprachen dennoch von Potenzial für Zinssenkungen, weil sich die Inflation zuletzt zumindest abgeschwächt habe. Starbucks enttäuschte die Markterwartungen; die Aktie verbilligte sich 5,7 Prozent. Snap sackten um 12,5 Prozent ab. Das Social-Media-Unternehmen hatte über geringere Werbeeinnahmen berichtet. Um 11,5 Prozent abwärts ging es für Super Micro Computer. Der Hersteller von KI-Servern verfehlte im Quartal die eigenen Ziele. Caterpillar stiegen um 0,5 Prozent - nach eher mäßigen Geschäftszahlen.

US-ANLEIHEN

1. Mai: Die positive Stimmung bei Aktien schwappte an den Rentenmarkt über. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg letztlich um 5 Basispunkte auf 4,22 Prozent, nachdem zunächst die trüben Konjunkturdaten erneut mit möglichen Zinssenkungen in Verbindung gebracht worden und die Renditen gesunken waren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:21 % YTD EUR/USD 1,1310 0,2 1,1288 1,1396 +9,5% EUR/JPY 164,29 0,1 164,11 162,28 -0,5% EUR/GBP 0,8493 -0,1 0,8503 0,8497 +2,8% GBP/USD 1,3317 0,3 1,3278 1,3411 +6,4% USD/JPY 145,25 -0,1 145,34 142,43 -9,1% USD/KRW 1.424,71 -0,5 1.424,71 1.436,65 -3,4% USD/CNY 7,1870 0,0 7,1870 7,1875 -0,3% USD/CNH 7,2558 -0,3 7,2782 7,2689 -0,7% USD/HKD 7,7560 -0,0 7,7568 7,7582 -0,2% AUD/USD 0,6414 0,5 0,6384 0,6423 +3,5% NZD/USD 0,5933 0,4 0,5908 0,5967 +6,1% BTC/USD 96.828,65 0,3 96.506,95 94.863,05 +1,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

1. Mai: Der Dollar stieg mit den höheren US-Marktzinsen auf ein Zweiwochenhoch, der Dollarindex gewann weitere 0,8 Prozent.

30. April: Der Dollarindex zog um 0,4 Prozent an. Ausgerechnet schwache Konjunkturdaten könnten den Greenback stützen, meinte Devisenanalystin Thu Lan Ngyuen von der Commerzbank. Denn Präsident Trump könnte sich gezwungen sehen, seine Zölle zurückzunehmen, wenn die US-Wirtschaft durch die Zollpolitik Schaden nehme.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,59 59,04 +0,9% +0,55 +1,6% Brent/ICE 63,12 63,12 0% 0 -17,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

1. Mai: Die Ölpreise erholten sich nach ihrem jüngsten Preisrutsch um bis zu 1,4 Prozent. US-Präsident Trump hatte den unverzüglichen Verkaufsstopp iranischen Erdöls und aller petrochemischen Erzeugnisse gefordert. Zugleich drohte er Drittstaaten, die iranisches Öl beziehen, mit Sanktionen.

30. April: Die Ölpreise rutschten mit den trüben Konjunkturaussichten deutlich ab - US-Leichtöl verbilligte sich um über 3 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.254,50 3.239,06 +0,5% +15,44 +25,3% Silber 28,88 28,66 +0,8% +0,22 +3,3% Platin 862,66 852,37 +1,2% +10,29 -2,1% Kupfer 4,6255 4,581 +1,0% +0,04 +13,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

1. Mai: Der Goldpreis verbilligte sich um 1,7 Prozent - belastet vom festen Dollar und gestiegenen Marktzinsen.

30. April: Gold war nicht gefragt, die Feinunze ermäßigte sich um 0,6 Prozent. Die Risikoneigung der Anleger sei jüngst wieder gestiegen, weshalb Gewinne mitgenommen würden, erklärten Marktteilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-POLITIK

May 02, 2025 01:45 ET (05:45 GMT)

