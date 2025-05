DJ Aktien Schweiz schließen fest - Technologietitel gesucht

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag dank positiver US-Vorlagen und dem Schwung an den europäischen Börsen freundlich geschlossen. Übergeordnet stützten Nachrichten zum Zollstreit. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministerium ließ die Tür für mögliche Handelsgespräche offen und deutete Pragmatismus bei den Verhandlungen mit den USA an. Für Zuversicht sorgt auch EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. Er sagte der Financial Times, dass die EU ihren Handelsstreit mit den USA lösen könne. Sein Team mache mit seinen Kollegen in Washington Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung. Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 12.254 Punkte. Unter den SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,99 (zuvor: 32,44) Millionen Aktien.

Mit Veröffentlichung besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktdaten wurden die Aufschläge am Nachmittag ausgebaut. Positiv wurde am Aktienmarkt auch gewertet, dass der Lohndruck in den USA nachgelassen hat. Damit könnte der Spielraum für Zinssenkungen in den USA steigen, so die Hoffnung vieler Börsianer.

Nach in den USA sehr gut aufgenommenen Geschäftsberichten von Microsoft und Meta Platforms waren auch diesseits des Atlantiks Technologietitel gesucht. Logitech und ABB legten um 3,6 bzw. 4,6 Prozent zu. Unter den Nebenwerten stiegen AMS-Osram um 7,2 Prozent - zusätzlich gestützt durch positive Analystenkommentare. Nach einer Hochstufung auf "Outperform" durch RBC zogen Sandoz um 2,6 Prozent an. Landis+Gyr (-1,3%) verbuchte Verluste, setzte aber auf eine Neuausrichtung. Die strategische Transformation verlaufe nach Plan, so das Unternehmen. Idorsia erhöht das Kapital massiv. Allerdings könnte damit die Finanzstabilität der Biotechnologiegesellschaft erreicht werden, so die Hoffnung im Handel. Der Kurs kletterte um 15,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2025 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.