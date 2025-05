OC Oerlikon / Schlagwort(e): Verkauf

Pfäffikon Schwyz, Schweiz, 6. Mai 2025

Oerlikon veräussert Barmag an Rieter

Schweizer Industrie-Lösung optimiert den Wert für alle Stakeholder

Unternehmenswert (EV) von CHF 850 Millionen (bis zu CHF 950 Millionen inklusive Earn-out), der eine attraktive Bewertung über den Zyklus hinweg darstellt

Wichtiger Meilenstein in Oerlikons Pureplay-Strategie

Die erwarteten Mittelzuflüsse aus dem Verkauf sollen zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten,

für allgemeine Unternehmenszwecke sowie eine potenzielle Ausschüttung an die Aktionäre verwendet werden

Oerlikon hat eine verbindliche Vereinbarung über die Veräusserung seines Barmag-Textilmaschinen-Geschäfts für Kunstfasern an Rieter für einen sofort fälligen Equity Purchase Price von CHF 713 Millionen unterzeichnet. Die Transaktion bewertet Barmag mit einem Unternehmenswert (EV) von CHF 850 Millionen (bis zu CHF 950 Millionen inklusive Earn-out). Dies entspricht einer attraktiven EV/EBITDA-Bewertung über den Zyklus (2016-2023) von rund 6,5x (leicht über 7x inklusive Earn-out). Die erwarteten Mittelzuflüsse sollen zur Rückzahlung eines Term Loan's über CHF 475 Millionen, für allgemeine Unternehmenszwecke sowie eine potenzielle Ausschüttung an die Aktionäre verwendet werden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird im vierten Quartal 2025 erwartet.

Michael Suess, Executive Chairman von Oerlikon, erklärte: "Mit der verbindlichen Vereinbarung mit Rieter haben wir eine Schweizer Industrie-Lösung gefunden, die den Wert für alle Stakeholder optimiert und einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung unserer Pureplay-Strategie darstellt. Wir freuen uns, dass unser Kunstfasergeschäft, Barmag, Teil eines bewährten globalen Marktführers in der Textiltechnologie wird. Zukünftig konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, das volle Potential als globaler Pureplay-Marktführer für Oberflächentechnologien und Advanced Materials zu erschliessen."

Diese Schweizer Industrie-Lösung erlaubt es uns den Wert für alle Stakeholder zu optimieren. Sowohl Rieter als auch Barmag haben eine langjährige Erfolgsbilanz in Innovationsführerschaft und Expertise in der Herstellung von Ausrüstungen für die Textilindustrie. Die Transaktion ist für Rieter hochgradig komplementär und erweitert den bestehenden Fokus auf Naturfasern, um eine starke Präsenz im Bereich Kunstfasern. Sie schafft die Grundlage für eine überzeugende Zukunft des kombinierten Geschäfts und ermöglicht es ihnen, ihre Strategie und Kapitalallokation vollständig auf ihre Endmärkte und Geografien zu konzentrieren.

Nach Abschluss dieser Transaktion wird Oerlikon zu einem eigenständigen globalen Pureplay-Oberflächentechnologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz und einer klaren Marken- und Kundenpositionierung. Oerlikon bedient eine breite Kundenbasis in anspruchsvollen Branchen - von Automobil, Luft- und Raumfahrt und Energie bis hin zu Luxus, Medizin, Verteidigung und Halbleitern - mit einem Werkzeugkasten hochmoderner Oberflächentechnologien. Oerlikon wird profitables Wachstum vorantreiben, indem es innovative Technologien liefert, die Kunden helfen, höhere Effizienz, Leistung und Produktivität zu erreichen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit zu verbessern. Oerlikon wird weiterhin seine Kernkompetenzen nutzen, um in seinen Endmärkten zu wachsen und sich zu erweitern, einschliesslich der Erkundung neuer Anwendungen, Märkte und Geografien.

Oerlikon bestätigt sein mittelfristiges Ziel von 4-6% organischem Umsatzwachstum (bei konstanten Wechselkursen). Diszipliniertes Kostenmanagement und die Anwendung des gestärkten Kapitalallokationsrahmens untermauern das mittelfristige operative EBITDA-Margenziel von 20%+.



UBS agiert als exklusiver Finanzberater und Homburger als Rechtsberater von Oerlikon.





Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend in den Oberflächentechnologien mit einer Tochterfirma für Chemiefaserlösungen, Barmag. Mit einem einzigartigen Portfolio in den Bereichen Oberflächentechnologie, moderne Werkstoffe, Beschichtungsanlagen und Bauteile verbessern wir Produkte mit höherer Effizienz, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Defense, Energiewirtschaft, Medizintechnik, Luxusgüter und Semiconductor. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist der Konzern mit über 12 000 Mitarbeitenden an 199 Standorten in 38 Ländern mit einem Umsatz von CHF 2,4 Mrd. im Jahr 2024 präsent.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 6. Mai 2025, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

