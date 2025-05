EQS-Media / 06.05.2025 / 07:30 CET/CEST

SMART Photonics baut seine Produktion mit AIXTRON G10-AsP-Anlage aus

Herzogenrath, 6. Mai 2025 - AIXTRON SE (FSE: AIXA) liefert seine neue G10-AsP-Anlage an die in den Niederlanden ansässige Indiumphosphid (InP)-Foundry SMART Photonics. Die MOCVD-Anlage für die Massenproduktion von GaAs/InP-Materialien wird es SMART Photonics ermöglichen, seine Kapazität und Leistungsfähigkeit zu stärken.

Der Markt für InP-Photonic-Integrated Circuits (PICs), der 2023 einen Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar hatte, wird bis 2027 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14 % wachsen[1]. Das Wachstum von InP-PICs wird hauptsächlich durch Megatrends wie 5G- und 6G-Telekommunikation, Gesundheitswesen und KI (künstliche Intelligenz) angetrieben. Auch Sensortechnologien wie LiDAR (Light Detection and Ranging) im Automobilsektor spielen eine wichtige Rolle. InP-PICs verbessern photonische Anwendungen, indem sie Laser direkt auf dem Chip integrieren, die Geräte verkleinern und ihre Geschwindigkeit verbessern. SMART Photonics wurde 2012 gemeinsam mit der Technischen Universität Eindhoven gegründet und ist eine unabhängige InP-PIC-Foundry. Der Auftragshersteller von diskreten und integrierten photonischen Komponenten hat seinen Hauptsitz auf dem High Tech Campus in Eindhoven, Niederlande. SMART Photonics ist ein langjähriger AIXTRON-Kunde. Die G10-AsP -Anlage von AIXTRON ist heute das Arbeitspferd für präzise und gleichmäßige Prozesse, die für eine qualitativ hochwertige PIC-Produktion unerlässlich sind. Die Plattform wurde speziell für Arsenid/Phosphid-Anwendungen entwickelt und bietet dank eines innovativen Injektors und einer fortschrittlichen Temperaturregelung eine bis zu viermal bessere On-Wafer-Gleichmäßigkeit für kritische Schichten im Vergleich zur vorherigen Generation. Sie ist vollständig automatisiert durch eine Cassette-to-Cassette (C2C) Beladung und gewährleistet mittels In-Situ-Reinigung höchste Prozessstabilität, was eine konsistente und zuverlässige Produktion ermöglicht. "Wir freuen uns sehr, dass SMART Photonics unser G10-AsP-System ausgewählt hat, um seine Produktionskapazitäten in Eindhoven zu erweitern. Dieser Kauf unterstreicht das Vertrauen der Branche in unsere Spitzentechnologie, mit der die Markteinführungszeit für innovative Produkte verkürzt werden kann. Mit der G10-AsP-Anlage wird SMART Photonics eine beispiellose Effizienz und Präzision bei der Herstellung photonischer Komponenten für fortschrittliche Lasergeräte erreichen können", sagte Dr. Felix Grawert, CEO von AIXTRON SE. Johan Feenstra, CEO von SMART Photonics, fügte hinzu: "Die Anschaffung des G10-AsP-Systems von AIXTRON ist ein großer Schritt für SMART Photonics, der uns ermöglichen wird, unsere Innovationsstrategie zu beschleunigen. Das System erweitert unsere Produktionskapazitäten um eine hochmoderne Epitaxie-Technologie und positioniert SMART Photonics an der Spitze der Innovation in der integrierten Photonikindustrie. Wir sind dankbar für unsere erfolgreiche enge Zusammenarbeit mit AIXTRON." Ansprechpartner Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com Über AIXTRON Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT(R), AIXTRON(R), APEVA(R), Atomic Level SolutionS(R), Close Coupled Showerhead(R), CRIUS(R), EXP(R), EPISON(R), Gas Foil Rotation(R), Optacap, OVPD(R), Planetary Reactor(R), PVPD(R), STExS(R), TriJet(R) Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar. Über SMART Photonics Integrierte Photonik nutzt die Kraft des Lichts, um energieeffiziente, schnellere und genauere Mikrochips herzustellen. Die Technologie wird eine wesentliche Rolle bei der Suche und Entwicklung von Lösungen für die Herausforderungen der Welt spielen, wie z.B. die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung und unser ständiger Hunger nach Informationen. Als Auftragshersteller für integrierte photonische Schaltkreise bietet SMART Photonics Lösungen für die Daten- und Telekommunikation sowie für Sensorik - wie z.B. Lidar - und medizinische Anwendungen. Und das ist noch nicht alles. SMART Photonics ist der führende Auftragshersteller für integrierte Photonik und entwickelt innovative Produkte, die das Leben der Menschen verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter https://smartphotonics.nl/ Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor. [1] Gemäß Marktstudie von YOLE



