DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Von der US-Notenbank wird zwar nicht erwartet, dass sie die Zinssätze senken wird, aber die Sitzung wird sowohl von Investoren als auch von US-Präsident Donald Trump genau beobachtet werden. Es ist kein Geheimnis, dass Trump möchte, dass die Fed die Zinsen senkt, und er hat dies auch schon ein paar Mal ausdrücklich erklärt. Zuletzt postete er eine Nachricht in Großbuchstaben auf Truth Social: "NO INFLATION, THE FED SHOULD LOWER ITS RATE!!!" Die Fed hat jedoch angedeutet, dass sie es nicht eilig habe, die Zinssätze zu senken, was Fed-Chef Jerome Powell und Trump auf Konfrontationskurs bringt - und Anleger mitten in den Konflikt hineinzieht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q

22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Vorwoche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,25% bis 4,50% zuvor: 4,25% bis 4,50%

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % S&P/ASX 200 (Sydney) 8.190,60 +0,5% Nikkei-225 (Tokio) 36.859,76 +0,1% Hang-Seng (Hongk.) 22.814,63 +0,7% Schanghai-Comp. 3.334,67 +0,6% Kospi (Seoul) 2.570,54 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend leicht im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Gestützt wird die Stimmung von der Hoffnung, dass die USA und China ihren Zollstreit bald beilegen könnten. Das chinesische Außenministerium hat bestätigt, dass Chinas Stellvertretender Ministerpräsident He Lifeng vom 9. bis zum 12. Mai in die Schweiz reisen und dort mit dem US-Finanzminister Scott Bessent und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammentreffen wird. He ist Vorsitzender der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform im Staatsrat der Volksrepublik China, der wichtigsten Aufsichtsbehörde für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Zur verhalten positiven Stimmung trägt auch bei, dass die chinesische Zentralbank (PBoC) die Mindestreserveanforderung für die heimischen Banken und verschiedene Zinssätze gesenkt hat. Allerdings steht am späten Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank an, weshalb sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die PBoC-Entscheidung gibt chinesischen Immobilienwerten wie Longfor (+1,2%), China Vanke (+0,6%) und Poly Developments (+1,8%) Rückenwind. Etwas gedämpft wird die Stimmung in der Region von der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Indien und Pakistan. Als Vergeltung für einen Terroranschlag auf Touristen in der Region Kaschmir vor einigen Wochen hat Indien nun Luftschläge gegen Ziele in Pakistan ausgeführt. Der Sensex an der Börse in Mumbai tendiert gleichwohl gut behauptet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.829,00 -0,9% -389,83 -2,9% S&P-500 5.606,91 -0,8% -43,47 -3,3% NASDAQ Comp 17.689,66 -0,9% -154,58 -7,6% NASDAQ 100 19.791,35 -0,9% -176,60 -5,0% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 1,0 Mrd Gewinner 1.143 915 Verlierer 1.616 1.847 Unverändert 70 66

Schwach - Befürchtungen einer neuerlichen Verschärfung des Zoll-Konflikts und Zurückhaltung vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank sorgten für Vorsicht. US-Präsident Donald Trump hatte nach einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney erklärt, dass es heute nichts gäbe, was Carney sagen könnte, um ihn dazu zu bringen, Zölle gegen Kanada aufzuheben. Zudem hatte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic die Aussicht zusätzlicher US-Importzölle auf neue Güterkategorien als "nicht akzeptabel" bezeichnet. Biotechnologie- und Pharmaaktien standen unter Druck, weil die Trump-Administration laut Berichten neue Obergrenzen für die Preise von Medikamenten, die an Medicaid-Programme verkauft werden, erwägen soll, indem sie diese an die niedrigeren Preise in anderen Ländern koppelt. Zudem wurde Vinay Prasad zum Leiter der FDA-Abteilung ernannt, die Impfstoffe und Gentherapien reguliert. Prasad fordert, neue Medikamente anhand strengerer Regeln zuzulassen, und stellte die Covid-19-Maßnahmen der Politik während der Pandemie infrage. Moderna knickten um 12,3 und Biontech um 6,3 Prozent ein, Gilead Sciences verloren 4,8 und Eli Lilly 5,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt gab es wenig Bewegung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag mit 4,35 Prozent einen Tick über dem Vortagesniveau.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1355 -0,2 1,1374 1,1328 +9,3% EUR/JPY 162,50 0,3 161,99 162,75 -0,1% EUR/GBP 0,8504 0,0 0,8503 0,8513 +2,9% GBP/USD 1,3352 -0,2 1,3377 1,3307 +6,2% USD/JPY 143,12 0,5 142,43 143,68 -8,7% USD/KRW 1.399,01 1,7 1.375,78 1.385,01 -6,8% USD/CNY 7,2016 0,1 7,1970 7,1810 -0,6% USD/CNH 7,2228 0,2 7,2112 7,2098 -1,8% USD/HKD 7,7558 0,0 7,7530 7,7501 -0,2% AUD/USD 0,6483 -0,1 0,6491 0,6459 +4,5% NZD/USD 0,6003 -0,1 0,6008 0,5981 +6,7% BTC/USD 96.366,00 1,7 94.710,40 94.424,90 +1,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab erneut nach, der Dollarindex reduzierte sich deutlicher um weitere 0,6 Prozent . Zwar gehe der Markt von einer Bestätigung des Leitzinsniveaus in den USA aus, aber die Stimmen würden lauter, die auf einen taubenhaften Ausblick setzten, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,77 59,09 +1,2% +0,68 -20,5% Brent/ICE 62,73 62,04 +1,1% +0,69 -19,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach der Talfahrt am Vortag zogen die Ölpreise kräftig um rund 3 Prozent an. Unicredit sprach von einer technischen Gegenreaktion. Fundamental bleibe es bei Befürchtungen einer Überversorgung. Die Energy Information Administration (EIA) hat ihre Schätzungen für die Rohölpreise in diesem und im nächsten Jahr gesenkt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.385,86 3.429,95 -1,3% -44,10 +26,3% Silber 29,09 29,25 -0,5% -0,16 +2,5% Platin 869,56 869,09 +0,1% +0,47 -2,7% Kupfer 4,6835 4,735 -1,1% -0,05 +15,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis blieb auf der Überholspur und zog im US-Handel erneut kräftig an. Die Feinunze gewann 2,8 Prozent auf 3.422 Dollar. Gold sei wieder verstärkt als "sicherer Hafen" gefragt, merkte Fawad Razaqzada von StoneX an. Die Risikobereitschaft habe nachgelassen und ein schwächerer Dollar, gepaart mit fallenden Aktienmärkten, habe die Attraktivität von Gold wiederbelebt, so der Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA/CHINA - Handelspolitik

Die USA und China werden am Wochenende in der Schweiz womöglich den Weg für umfassendere Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern ebnen. US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer reisen am Donnerstag in die Schweiz, um den führenden Wirtschaftsvertreter Pekings zu treffen. Das chinesische Außenministerium bestätigte in einer Erklärung, dass He Lifeng, Chinas stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsbeauftragter von Staatschef Xi Jinping, vom 9. bis 12. Mai die Schweiz besuchen und während dieser Zeit Gespräche mit US-Regierungsvertretern führen wird.

USA/KANADA - Handelspolitik

Beim Besuch des kanadischen Premierministers Mark Carney im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump bekräftigt, dass er an den Zöllen gegen Kanada festhalten werde.

PBOC

Die chinesische Notenbank (PBoC) senkt die Zinsen und will ihre Wirtschaft als Reaktion gegen die Zölle damit stützen. Die Notenbank kündigte an, dass der durchschnittliche Mindestreservesatz für Banken, den Finanzinstitute als Reserve halten müssen (RRR - Reserve Requirement Ratio), um 50 Basispunkte reduziert wird. Eine Reduzierung des RRR schafft günstiges langfristiges Kapital für Banken und ermöglicht ihnen, mehr Kredite an Unternehmen und Verbraucher zu vergeben. Die Senkung wird dem Finanzsystem rund eine Billion Yuan, umgerechnet 122,46 Milliarden Euro, an Liquidität zuführen.

ÖLMARKT

Die Energy Information Administration (EIA) hat ihre Schätzungen für die Rohölpreise in diesem und im nächsten Jahr gesenkt und geht davon aus, dass der Produktionsanstieg die Nachfrage übersteigt. Die EIA erwartet nun, dass Brent-Öl 2025 durchschnittlich 66 Dollar pro Barrel kosten wird, nachdem sie zuvor 68 Dollar veranschlagt hatte. Die Prognose für WTI-Rohöl wurde von 64 auf 62 Dollar gesenkt.

ADVANCED MICRO DEVICES

hat bessere Ergebnisse als erwartet für das erste Quartal vorgelegt. Zudem gab der Chiphersteller einen robusten Ausblick für das laufende Quartal. AMD verzeichnete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 96 Cent, verglichen mit der Konsensschätzung von 94 Cent. Der Umsatz belief sich auf 7,4 Milliarden Dollar, was über den Erwartungen der Analysten von 7,1 Milliarden Dollar lag. Das Nettoergebnis lag bei 709 Millionen Dollar. Für das laufende zweite Quartal erwartet AMD einen Umsatz im Mittel von 7,4 Milliarden Dollar, der Konsens liegt bei 7,2 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 94 Cent gesehen, was ebenso über der Konsensschätzung von 88 Cent liegt.

BOEING

Die Fluggesellschaft Qatar Airways plant offenbar, mindestens 100 Großraumflugzeuge bei dem US-Hersteller Boeing zu bestellen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

