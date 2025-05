DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

UNICREDIT/BPM - Nach den Quartalszahlen von Italiens drittgrößter Bank BPM wird es für Unicredit noch schwieriger, an dem derzeitigen Übernahmeangebot für das Institut festzuhalten. CEO Giuseppe Castagna sieht die BPM auf Stand-alone-Basis stärker denn je. Und die Entwicklung des BPM-Aktienkurses macht die Annahme des seit Ende April laufenden Unicredit-Übernahmeangebots immer unattraktiver: Anleger würden damit draufzahlen. Beobachter rechnen damit, dass die HVB-Mutter ihre Offerte zurückzieht. (Börsen-Zeitung)

DEKA - Die DekaBank hat einen Bericht des Branchenportals "Finanz-Szene" über hohe Steuerrückzahlungen wegen sogenannten Cum-cum-Geschäften bestätigt. Zwar hat das Wertpapierhaus der Sparkassen die Forderungen einschließlich Zinsen von rund 500 Millionen Euro schnell beglichen, an seiner Rechtsauffassung hält das Institut jedoch fest. Deshalb hat es gegen die beiden Steuerbescheide Einspruch eingelegt - und will notfalls bis in die letzte Instanz gehen. (Börsen-Zeitung)

BLACKROCK - Hochrangige Blackrock-Manager müssen wieder komplett im Büro arbeiten. Die Investmentgesellschaft habe die rund 1.000 Managing Directors weltweit angewiesen, fünf Tage die Woche im Büro zu arbeiten, wie die Financial Times berichtet. Es ist das jüngste Anzeichen dafür, dass große Finanzdienstleister die Flexibilität der Arbeit reduzieren. (Financial Times)

