Medienmitteilung Zug, 9. Mai 2025 - An der 138. ordentlichen Generalversammlung der Metall Zug AG stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Neuwahl von Sandrine Zweifel als Mitglied des Verwaltungsrats, sowie Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschluss Ausschüttung Bardividende von CHF 2.00 je Namenaktie Serie A und CHF 20.00 je Namenaktie Serie B sowie Einzahlung von CHF 450'000 in den Greenhouse Gas Fund zu Lasten der Jahresrechnung 2025

Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung, Vergütungsbericht sowie Bericht über nichtfinanzielle Belange (Nachhaltigkeitsbericht) 2024 An der heutigen 138. ordentlichen Generalversammlung der Metall Zug AG, welche im ZUGORAMA in Zug stattgefunden hat, nahmen insgesamt 281 Aktionärinnen und Aktionäre teil, die 78.17% des Aktienkapitals und 92.33% der Stimmen repräsentierten. Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden mit grossem Mehr genehmigt. Die Generalversammlung genehmigte den Lagebericht und die Jahres- und Konzernrechnung und den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Nachhaltigkeitsbericht) sowie - im Rahmen einer Konsultativabstimmung - den Vergütungsbericht 2024. Des Weiteren hiessen die Aktionärinnen und Aktionäre die Verwendung des Bilanzgewinns 2024 wie folgt gut: Ausschüttung einer Bardividende in der Höhe von CHF 2.00 (brutto) pro Namenaktie Serie A bzw. CHF 20.00 (brutto) pro Namenaktie Serie B. Gesamthaft beträgt der Wert der Bardividendenausschüttung - auf die eigenen Aktien der Metall Zug erfolgt keine Ausschüttung - voraussichtlich CHF 8'948'580. Der Betrag von CHF 38'925'305 wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Die Bardividende wird voraussichtlich am 15. Mai 2025 ausgezahlt. Im Rahmen einer Konsultativabstimmung stimmte die Generalversammlung der Einzahlung von CHF 450'000 (rund 5% der Dividende) zu Lasten der Jahresrechnung 2025 in den von der Tech Cluster Zug AG geführten Greenhouse Gas Fund zu. Die Mittel sind für die Unterstützung gruppenweiter Nachhaltigkeitsprojekte vorgesehen, welche sich auf die Förderung der Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und die CO 2 -Reduktion konzentrieren. In diesem Zusammenhang gab Sebastian Hinz (Chief of Staff der Haag-Streit Holding AG), im Rahmen seiner Gastrede einen vertieften Einblick in das Projekt «Kreislaufwirtschaft bei Haag-Streit». Sandrine Zweifel, stellvertretende Leiterin der Augenklinik am Universitätsspital Zürich, wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Damit will Metall Zug die verstärkte strategische Fokussierung auf die Ophthalmologie unterstreichen. Die bisherigen Verwaltungsräte Martin Wipfli, Dominik Berchtold, David Dean, Bernhard Eschermann und Claudia Pletscher wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Martin Wipfli, seit 2010 Mitglied und seit 2019 Präsident des Verwaltungsrats der Metall Zug AG, wurde in seiner Rolle bestätigt. Die Generalversammlung genehmigte zudem das Honorar für den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung für das Jahr 2026, beides prospektiv. Ferner genehmigte die Generalversammlung die variable Vergütung für die Geschäftsleitung retrospektiv für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2024. Die nächste 139. ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG findet voraussichtlich am Freitag, 8. Mai 2026, in Zug statt. Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende und umfasst drei Geschäftsbereiche: Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG und Urban Assets Zug AG)

Investments & Corporate (Gehrig Group AG und Metall Zug AG) Metall Zug hält zudem Ankerbeteiligungen an der kotierten V-ZUG Holding AG (30%), der kotierten Komax Holding AG (25%) und der SteelcoBelimed AG (33%), einem Joint Venture mit Miele. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN). Rechtliche Anmerkungen

Wichtige Daten 15. Mai 2025 Auszahlung der Dividende 25. August 2025 Publikation Halbjahresbericht 2025 8. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung der Metall Zug

Chief Financial Officer

Telefon: +41 58 768 60 50 Bettine Killmer

Head of Corporate Communications & IR

Telefon: +41 58 768 60 50

oder: investorrelations@metallzug.ch Diese Mitteilung ist unter https://metallzug.ch/medien verfügbar.



