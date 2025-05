DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: In der Wassertechnologie ist De.mem in Australien und Asien stark positioniert

Das im Bereich Wassertechnologie aktive australische Unternehmen De.mem ist in zwei Regionen besonders stark positioniert - Australien und Asien. Die Bedeutung der dortigen Wasserwirtschaft dürfte deutlich zunehmen.

Dynamik der Wasserwirtschaft in Australien und Asien

Laut einer Prognose des australischen Statistikamts soll die Bevölkerung Australiens bis zum Jahr 2071 auf einen Wert zwischen 34,3 und 45,9 Millionen (aktuell: 26,9 Millionen) ansteigen. Andreas Kröll, der CEO von De.mem, merkt in diesem Zusammenhang an, dass gerade im Asien-Pazifik-Raum sowohl das Bevölkerungswachstum als auch das Wirtschaftswachstum erfahrungsgemäß überdurchschnittlich hoch ausfällt und weist zudem darauf hin, dass die Nachfrage nach Produkten für die Wasseraufbereitung oftmals dem Bevölkerungswachstum folgen würde.

Laut einem im Februar 2024 veröffentlichten UNESCO-Wasserbericht entfallen weltweit rund 70 Prozent der Süßwasserentnahmen auf die Landwirtschaft, gefolgt von der Industrie (knapp 20 Prozent) und dem häuslichen bzw. kommunalen Gebrauch (etwa 12 Prozent). Die von De.mem angebotenen Lösungen zur Wasseraufbereitung bzw. -reinigung eignen sich besonders gut für Industriekunden sowie Anbieter aus dem Agrarsektor, während das Marktsegment der kommunalen Wasserversorger hauptsächlich von Großkonzernen "bedient" wird. Für mittelständische Unternehmen sind in diesem Marktsegment in der Regel die Auftragsvolumina, das Haftungsrisiko und der bürokratische Aufwand in Zusammenhang mit den Ausschreibungsverfahren zu hoch.

Modulare Lösungen und regionale Stärke als Wettbewerbsvorteil

Als relativ kleiner Player kann De.mem die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden flexibler berücksichtigen und nach dem "Baukastenprinzip" passende Lösungen anbieten. Das Geschäftsmodell von De.mem basiert nämlich auf modularen Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen, die durch ihren dezentralen Charakter gekennzeichnet sind. Dieses modulare Vorgehen ermöglicht es der Firma, durch die Kombination standardisierter Komponenten in Form eines One-Stop-Shops, sozusagen alles aus einer Hand anzubieten. Mit seinem Hauptsitz in Australien und einer Niederlassung in Singapur, über die auch Kunden in anderen Ländern Südostasiens bedient werden, positioniert sich De.mem in einem geografischen Umfeld, das mittelfristig erhebliche Chancen für Anbieter von Infrastruktur- und Umwelttechnologien bietet.

De.mem: Lokale Präsenz und technologische Innovation

De.mem hat sich als Anbieter moderner Wasser- und Abwasserlösungen in einem Markt etabliert, der durch zwei zentrale Megatrends geprägt ist: Bevölkerungswachstum und wirtschaftliche Entwicklung. Aufgrund der Industrieproduktion, der Urbanisierung und steigender Lebensstandards steigt in der asiatisch-pazifischen Region der Wasserbedarf bzw. Wasserverbrauch und setzt bestehende Versorgungs- und Entsorgungsinfrastrukturen unter Druck.

Australien wiederum, obwohl wirtschaftlich weiter entwickelt, leidet regelmäßig unter Trockenperioden und Wasserknappheit. Der Bedarf an innovativen Technologien für Wasserrecycling, Entsalzung oder industrielle Abwasserbehandlung ist entsprechend hoch. De.mem entwickelt und vertreibt genau für diese Einsatzbereiche maßgeschneiderte Lösungen - unter anderem Membranfiltertechnologien, modulare Wasseraufbereitungsanlagen sowie dezentrale Versorgungssysteme.

Bei De.mem spielt die regionale Verankerung eine wichtige Rolle. Während viele internationale Anbieter auf zentrale Fertigung und Export setzen, verfügt De.mem über eigene Produktionsstätten in Asien und Australien, was sich in Zeiten eskalierender Handelskonflikte als vorteilhaft erweist. Das Unternehmen kann dadurch flexibel auf Kundenwünsche reagieren, kurze Lieferzeiten garantieren und Wartungsleistungen vor Ort erbringen - ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil in Märkten, in denen Vertrauen und Servicequalität extrem wichtig ist.

Zudem profitiert De.mem von seiner Nähe zu wachstumsstarken Industrien wie der Touristikbranche, dem Bergbau, der Agrarproduktion sowie der Spezialchemie. Diese Branchen zählen zu den größten Wasserverbrauchern und sind auf zuverlässige, oft hochspezialisierte Wasseraufbereitungslösungen angewiesen.

