Hohe Nachfrage: Aztec Minerals schließt überzeichnete Finanzierung und gewinnt neuen, institutionellen Investor!

Anzeige / Werbung Die Experten von Crescat Capital kommen an Bord Das ist vielsagend: Gold-, Silber- und Kupferexplorer Aztec Minerals (WKN A2DRF0 / TSXV AZT) "musste" auf Grund der hohen Nachfrage seine Finanzierung nicht nur auf 3,6 Mio. CAD erhöhen, sondern konnte auch den Zugang eines in Bergbaukreisen äußerst renommierten, institutionellen Investors melden! Wie nämlich gerade über den Ticker kam, hat das kanadische Unternehmen jetzt eine überzeichnete Privatplatzierung abgeschlossen, in der man 20.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,18 CAD ausgab, sodass dem Unternehmen netto 3,6 Mio. CAD zuflossen. Ursprünglich geplant waren nur 3 Mio. CAD, doch erhöhte man die Summe aufgrund der starken Investoren Nachfrage deutlich. Daneben ist höchst erfreulich, wie auch Aztec-CEO Simon Dyakowski erklärte, dass das Unternehmen in Crescat Capital einen neuen, strategischen, institutionellen Investor hinzugewinnen konnte. Crescat Capital mit seinem technischen Direktor Dr. Quinton Hennigh, ist in Branchenkreisen hochangesehen und - unter anderem - auch bei mehreren, erfolgreichen Gesellschaften wie Goliath Resources oder Sitka Gold beteiligt, die wir auf Goldinvest.de seit Längerem verfolgen. Was die Einheiten angeht, bestehen diese aus jeweils einer Stammaktie von Aztec zu 0,18 CAD sowie einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Besitzer zum Kauf einer Aztec-Aktie zu 0,24 CAD für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Finanzierung. Übrigens beteiligten sich auch CEO und CFO des Unternehmens an der Platzierung und erwarben insgesamt 450.000 Einheiten von Aztec. Nutzen will Aztec Minerals das frische Kapital, um die Expolrationsarbeiten auf seinem Gold-Silber- sowie CRD-Silber-Blei-Zink-Kupfer-Gold-Projekt Tombstone im US-Bundesstaat Arizona sowie dem Gold- und Kupferprojekt Cervantes im mexikanischen Bundesstaat Sonora voranzutreiben. Das Cervantes-Projekt ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung, während es sich beim Tombstone-Projekt um eine aufstrebende Gold- und Silberentdeckung mit hochgradigem CRD-Silber-Blei-Zinkpotenzial im Süden von Arizona handelt. Wir beschäftigen uns noch genauer mit dem Unternehmen, das uns aber bereits jetzt aus vielerlei Hinsicht aus aussichtsreich erscheint, und werden einen Hintergrundartikel so schnell wie möglich nachreichen! Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

