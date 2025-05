DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Cisco Systems hat im dritten Geschäftsquartal deutlich mehr umgesetzt und verdient. Seine im Februar angehobene Prognose erhöhte das Unternehmen Quartal erneut, wobei in dem neuen Ausblick der Einfluss der aktuell geltenden Zölle berücksichtigt ist. Der Netzwerkausrüster meldete einen Anstieg des Nettogewinns auf 2,49 (Vorjahr: 1,89) Milliarden Dollar. Analysten erwarteten im Mittel 2,51 Milliarden Dollar. Bereinigt verdiente Cisco 96 (88) Cent je Aktie. Hier lautete die Konsensschätzung auf 92 Cent je Anteilsschein. Der Umsatz legte auf 14,15 (12,7) Milliarden Dollar zu. Analysten hatten 14,05 Milliarden getippt. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Cisco nun mit Erlösen von 56,5 bis 56,7 (zuletzt: 56 bis 56,5) Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,77 bis 3,79(3,68 bis 3,74) Dollar. Die Analystenschätzungen lauteten zuletzt 56,4 Milliarden Dollar bzw. 3,72 Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -9,0 zuvor: -8,1 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 226.000 zuvor: 228.000 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -10,5 zuvor: -26,4 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,8% zuvor: 77,8% 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.890,25 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.339,00 -0,3% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.295,60 +0,2% Nikkei-225 (Tokio) 37.787,73 -0,9% Hang-Seng (Hongk.) 23.490,32 -0,6% Schanghai-Comp. 3.385,75 -0,5% Kospi (Seoul) 2.620,69 -0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Bremsend wirkt der schwächere Dollar - insbesondere in Tokio. Einige Teilnehmer sprechen aber auch von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Zu hören ist auch von Zurückhaltung vor am Freitag anstehenden BIP-Zahlen aus Japan, die Bremsspuren der Trump'schen Zollpolitik zeigen dürfte. Am Vortag waren Berichte aufgekommen, die USA strebten einen schwächeren Dollar an, um so ihre Außenhandelsbilanz zu verbessern. Der Dollar wird unter anderem mit 146,04 Yen gehandelt, etwa 1 Yen niedriger als zur gleichen Vortageszeit und verglichen mit Ständen um 148 Yen am Dienstag. Unter den Einzelwerten zeigen Tencent in Hongkong nur eine geringe Reaktion auf die Vorlage des Quartalsberichts. Der Kurs gibt um ein halbes Prozent nach. Zum einen stieg der Umsatz um 13 Prozent kräftiger als erwartet, zugleich verdoppelte der Technologieriese seine Investitionen annähernd. In Tokio werden Aktien exportstarker Unternehmen vor dem Hintergrund der Dollarschwäche verkauft. Beispielsweise verbilligen sich Nissan, Honda und Toyota um über 3 Prozent, Sony ebenfalls. Schlecht kommen in ersten Reaktion neue Geschäftszahlen des Pharmaunternehmens Eisai an. Der Kurs sackt um fast 4 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.051,06 -0,2% -89,37 -0,3% S&P-500 5.892,58 +0,1% 6,03 -0,6% NASDAQ Comp 19.146,81 +0,7% 136,72 -1,6% NASDAQ 100 21.319,21 +0,6% 121,51 +0,9% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,15 Mrd 1,19 Mrd Gewinner 912 1.680 Verlierer 1.844 1.086 Unverändert 79 64

Etwas fester - Nach zwei Tagen mit teils kräftigen Gewinnen verlor die Aufwärtsbewegung an Schwung. Das Zollthema dominierte weiter das Geschehen mit den jüngsten Zeichen für eine Entspannung zwischen den USA und China - zunächst aber nur für 90 Tage. Für Bewegung bei Einzelwerten sorgte der Besuch von US-Präsident in Saudi-Arabien: Weiter gesucht waren Aktien mit KI-Bezug, nachdem Saudi-Arabien Investitionen von 20 Milliarden Dollar in KI-Datenzentren und -Energieinfrastruktur aus den USA angekündigt hatte. Nvidia (+4,2%) und AMD (+4,7%) profitierten erneut von der am Vortag verkündeten Partnerschaft mit der saudi-arabischen Humain, einer Tochter des staatlichen Investmentfonds. AMD hatte überdies einen weiteren Aktienrückkauf angekündigt. Super Micro Computer machten einen Satz von 15,7 Prozent. Der Hersteller von KI-Servern schloss eine Partnerschaft mit der saudi-arabischen Datavolt. Die Apple-Aktie tendierte etwas leichter. Der Zulieferer Foxconn verbuchte im ersten Quartal einen Gewinnsprung, senkte aber die Umsatzprognose angesichts von Zollrisiken. Boeing (+0,7%) und GE Aerospace (+0,7%) profitierten von einem Auftrag aus Katar. Qatar Airways hat Aufträge für Flugzeuge und Triebwerke im Volumen von 96 Milliarden Dollar erteilt, wie das Weiße Haus mitteilte. American Eagle Outfitters verloren 6,5 Prozent nach enttäuschenden Ergebnissen und einer zurückgezogenen Prognose.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt sanken die Kurse. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 4,54 Prozent. Mark Capleton von der Bank of America rechnet mit weiter steigenden Renditen, weil ausländische Investoren immer weniger bereit seien, das Defizit der USA zu finanzieren.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:16 % YTD EUR/USD 1,1189 0,1 1,1177 1,1184 +8,1% EUR/JPY 163,48 -0,3 163,89 164,59 +1,3% EUR/GBP 0,8433 0,1 0,8427 0,8406 +1,7% GBP/USD 1,3268 0,1 1,3261 1,3305 +6,3% USD/JPY 146,11 -0,4 146,64 147,16 -6,3% USD/KRW 1.400,21 -0,6 1.408,32 1.421,29 -4,0% USD/CNY 7,1994 -0,1 7,2057 7,1998 -0,2% USD/CNH 7,2104 0,0 7,2098 7,2088 -1,9% USD/HKD 7,8099 0,1 7,8044 7,8011 +0,4% AUD/USD 0,6422 -0,1 0,6430 0,6475 +4,5% NZD/USD 0,5888 -0,2 0,5900 0,5937 +6,1% BTC/USD 102.558,85 -1,1 103.668,60 103.594,10 +11,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar stabilisierte sich im US-Handel, nachdem er zuvor in Europa einen kleinen Rücksetzer gemacht hatte mit Berichten, die USA strebten in Zollverhandlungen auch einen schwächeren Dollar an, um ihre Handelsbilanz zu verbessern. Der Greenback dürfte nach Einschätzung von Devisenanalystin Thu Lan Nguyen von der Commerbank unter Druck bleiben, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Forderung nach Zinssenkungen im Anschluss an die am Dienstag veröffentlichten, niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten wiederholt hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,67 62,89 -1,9% -1,22 -11,5% Brent/ICE 64,54 65,85 -2,0% -1,31 -11,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise kamen nach den kräftigen Gewinnen der vergangenen beiden Tage um knapp 1 Prozent zurück. Preisdrückend wirkten neue Rohölvorratsdaten aus den USA, überraschend einen Anstieg zeigten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.135,98 3.178,75 -1,3% -42,78 +23,8% Silber 28,37 28,83 -1,6% -0,46 +5,5% Platin 880,39 877,67 +0,3% +2,72 +1,3% Kupfer 4,58 4,611 -0,7% -0,03 +12,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab stark nach um 2,3 Prozent auf 3.175 Dollar. Im Handel wurde lediglich von einer geringere Nachfrage nach sogenannten sicheren Häfen gesprochen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CHINA/USA - Handel

China hat einige der gegen US-Unternehmen verhängten Zollmaßnahmen ausgesetzt in einem weiteren Schritt zur Umsetzung des Handelsabkommens, das mit den USA vereinbart wurde. Zudem wurden Handels- und Investitionsbeschränkungen für 17 US-Unternehmen, die im April auf die Liste der "unzuverlässigen Unternehmen" gesetzt wurden, auf Eis gelegt.

CISCO SYSTEMS

hat Mark Patterson mit Wirkung zum 27. Juli zum Chief Financial Officer ernannt. Er tritt die Nachfolge von Scott Herren an, der in den Ruhestand geht. Der 55-jährige Patterson ist seit 2000 bei Cisco und war zuletzt Chief Strategy Officer. Zudem ernannte Cisco Jeetu Patel mit sofortiger Wirkung zum Präsidenten. Der 53-Jährige war zuletzt Executive Vice President.

Chief Product Officer bleiben.GEELY AUTOMOBILE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 15, 2025 01:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.